In un'intervista ad Autosport, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali ha parlato delle future modifiche al nuovo regolamento: "Speriamo che prima di Miami la Fia ci informi sugli aggiustamenti in arrivo". E sulle lamentele dei piloti: "Devono essere rispettosi di uno sport che ha dato loro l'opportunità di sviluppare una personalità globale che altrove non avrebbero". Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto in diretta su Sky e NOW CLASSIFICHE - CALENDARIO - LE SPRINT - IL DOCUMENTARIO SKY SU KIMI

La Formula 1 sta attraversando un periodo straordinario, il migliore di sempre, ma si può e si deve migliorare in fretta per rendere il futuro ancora più roseo. Questo il bilancio tracciato da Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, in un’intervista ad Autosport. La rivoluzione tecnica del 2026 ha stravolto le monoposto, introducendo motori ibridi con potenza elettrica al 50%. Di conseguenza, la nuova gestione dell’energia ha cambiato il modo in cui i piloti approcciano le gare: nel giro secco ci si lamenta di non poter spingere al massimo, mentre in gara il paddock è diviso tra chi esalta i nuovi sorpassi e chi li ritiene troppo artificiali. Un tema centrale è anche la sicurezza, legata alle enormi differenze di velocità tra vetture in ricarica batteria e vetture lanciate, come dimostrato dal pericoloso incidente tra Oliver Bearman e Franco Colapinto a Suzuka.

"Sorpassi artificiali? La gente ha la memoria corta" "La discussione in corso da molti mesi con la Fia, i team e i piloti sta andando nella direzione giusta", ha spiegato Domenicali. "Penso valga la pena raccogliere le critiche costruttive: speriamo che prima di Miami la Fia ci informi sugli aggiustamenti in arrivo, sia per permettere di rimanere a piena potenza o frenata nelle qualifiche, sia per risolvere le preoccupazioni dei piloti. Non dimentichiamo che questo regolamento è nato perché i costruttori chiedevano questa direzione per restare nel motorsport. E chi dice che i sorpassi oggi sono artificiali ha la memoria corta: nell’era dei turbo, negli anni ’80, si faceva lift and coast, si avevano velocità diverse e si doveva risparmiare benzina, altrimenti non si arrivava alla fine".

"I piloti devono essere rispettosi del loro sport" Se sul fronte tecnico si lavora per limare i difetti, su quello politico Domenicali chiede collaborazione ai piloti: "Ho detto ai ragazzi di essere rispettosi di uno sport che ha dato a tutti l'opportunità di crescere, di guadagnare molti soldi e di sviluppare una personalità globale che altrove non avrebbero. Loro sono il nostro gioiello e noi dobbiamo proteggerli, ma anche loro devono proteggere l’ecosistema. Lo stato del campionato è fantastico. Non siamo mai stati in una posizione così incredibile, gestiamo le cose senza panico, sapendo che c'è grande fiducia nel sistema".