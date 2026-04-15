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Ferrari, il presidente Elkann: "Uniti e determinati per tornare più forti"

FERRARI

Il presidente della Ferrari all'assemblea degli azionisti ad Amsterdam: "E' iniziata una nuova avventura con nuove regole e l'affrontiamo con unità e determinazione, concentrati sul lavoro per torna più forti di prima". E loda i successi nel Wec: "E' il risultato di talento e lavoro di squadra". Il Mondiale torna nel weekend del 3 maggio: live su Sky e in streaming su NOW

L'AD VIGNA: "L'OBIETTIVO E' SEMPRE VINCERE"CALENDARIO F1 2026 - LE SPRINT

"In Scuderia Ferrari sappiamo che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 abbiamo avviato un nuovo campionato sotto nuove regole. Lo affrontiamo con unità e determinazione, concentrati sul lavoro necessario per tornare più forti". Lo ha detto John Elkann all'assemblea degli azionisti Ferrari in corso ad Amsterdam dove però ha ricordato come "l'8 novembre è stato un momento di pura gioia per tutti noi e per i

tifosi di tutto il mondo. Cinquant'anni dopo il nostro ultimo titolo mondiale assoluto nell'endurance, Ferrari ha conquistato sia il titolo Costruttori sia quello Piloti del FIA World Endurance Championship. L'emozione è visibile sui nostri volti. E' il risultato di talento e lavoro di squadra, al termine di una stagione che ha visto anche la 499P ottenere una terza vittoria consecutiva a Le Mans, un altro traguardo straordinario nella nostra storia".

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