Una card autografata di Kimi Antonelli, esemplare unico con un 'pezzo' della maglia indossata in una gara del 2025, è stata venduta all'asta da 'Topps' per 201.910 dollari. E' la figurina del pilota italiano più costosa di sempre, ma anche la settima di tutti i tempi in Formula 1. Ecco le altre. Il Mondiale riparte nel weekend del 3 maggio: live su Sky e in streaming su NOW

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