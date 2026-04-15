F1, Kimi Antonelli venduta all'asta card autografata per 200mila dollari
Una card autografata di Kimi Antonelli, esemplare unico con un 'pezzo' della maglia indossata in una gara del 2025, è stata venduta all'asta da 'Topps' per 201.910 dollari. E' la figurina del pilota italiano più costosa di sempre, ma anche la settima di tutti i tempi in Formula 1. Ecco le altre. Il Mondiale riparte nel weekend del 3 maggio: live su Sky e in streaming su NOW
- Una figurinta da oltre 200mila dollari. E' la mega cifra a cui è stata venduta all'asta una card di Kimi. Lo ha reso noto Topps - un'azienda statunitense produttrice di figurine - che sui propri social ha postato: "Questa figurina autografata da Kimi, esemplare unico con un pezzo della maglia indossata in gara, venduta per 201.910 dollari. E la figurina Antonelli più costosa di sempre e la 7^ di sempre in F1".
- Ma quali sono le altre? Di seguito valore, produttore delle card e chi l'ha venduta.
- 201.910 dollari (oltre 170 mila euro) - Topps
- 230.000 dollari - 1992 Panini F1 Grand Prix (Professional Sports Authenticator)
- 251.000 dollari - 1984 Panini F1 Grand Prix Scratch N' Play (Professional Sports Authenticator)
- 264.000 dollari - 2020 Topps Chrome F1 Superfractor
- 350.000 dollari - 2020 Topps Chrome F1 Red Refractor /5
- 550.000 dollari - 2020 Topps Chrome Sapphire Superfractor 1/1
- 1.160.000 di dollari (984.898 euro) - 2020 Topps Chrome Sapphire Padparadscha 1/1