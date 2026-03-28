F1, i piloti che hanno ottenuto le prime due pole in carriera 'back-to-back'
Antonelli incanta a Suzuka e, dopo la prima assoluta a in Cina, centra in Giappone la sua seconda pole in carriera. Nonché seconda consecutiva. Chi come lui 'back-to-back in passato? Il GP Giappone è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW
A cura di Michele Merlino
- Kimi Antonelli ha centrato a Suzuka la sua seconda pole position in carriera nonché seconda consecutiva dopo qualla a Shanghai. Un 'back-to-back' capitato a un ristretto numero di piloti nella storia della Formula 1.
- Kimi Antonelli: Cina-Giappone 2026
- Lewis Hamilton: Canada-USA 2007
- Michael Schumacher: Monaco-Spagna 1994
- Ayrton Senna: Portogallo-San Marino 1985
- James Hunt: Brasile-Sudafrica 1976
- J.P. Jarier: Argentina-Brasile 1975
- Niki Lauda: Sudafrica-Spagna 1974
- Emerson Fittipaldi: Monaco-Belgio 1972
- Mike Hawthorn: Belgio-Francia 1958