Antonelli incanta a Suzuka e, dopo la prima assoluta a in Cina, centra in Giappone la sua seconda pole in carriera. Nonché seconda consecutiva. Chi come lui 'back-to-back in passato? Il GP Giappone è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW



A cura di Michele Merlino

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE