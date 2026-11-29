F1, i piloti sempre in Q3 in una stagione
Anche in Qatar George Russell e Lando Norris hanno conquistato il Q3 chiudendo rispettivamente in pole position e in terza posizione. Continua, dunque, lo straordinario record dei due britannici, che in questa stagione hanno sempre conquistato l'ultima sessione delle qualifiche. Chi altro ci è riuscito in passato? Scopriamolo insieme. Il GP del Qatar scatta alle 17 live su Sky e in streaming su NOW
- Piloti sempre in Q3: Valtteri Bottas e Max Verstappen (17 GP su 17)
- Piloti sempre in Q3: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (22 GP su 22)
- Piloti sempre in Q3: Max Verstappen e Carlos Sainz (22 GP su 22)
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- Piloti sempre in Q3: Lando Norris e George Russell (22 GP su 22)