Anche in Qatar George Russell e Lando Norris hanno conquistato il Q3 chiudendo rispettivamente in pole position e in terza posizione. Continua, dunque, lo straordinario record dei due britannici, che in questa stagione hanno sempre conquistato l'ultima sessione delle qualifiche. Chi altro ci è riuscito in passato? Scopriamolo insieme. Il GP del Qatar scatta alle 17 live su Sky e in streaming su NOW

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