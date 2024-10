Che questa stagione fosse combattuta e imprevedibile lo si capiva dai numerosi cambi dei valori in pista. McLaren ha spezzato il dominio iniziale di Red Bull, poi gli exploit Ferrari e Mercedes, con la Rossa che sta tornando a prendersi la scena in questo finale. Con la vittoria di Sainz in Messico, salgono a sei i piloti ad aver vinto più di una gara in questo 2024. Nella storia della F1 è successo soltanto una volta, nel 1981; ti ricordi chi erano gli altri piloti?



BRASILE, CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING