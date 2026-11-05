F1, Beganovic, Fornaroli, Minì e tutti i rookie in pista nel GP Brasile per le Libere 1
Le Libere 1 del GP Brasile vedono un'ampia presenza di giovani talenti in pista, complice l'obbligo regolamentare per i team di cedere i sedili ai rookie durante le sessioni del venerdì. Tra questi Beganovic in Ferrari e Fornaroli in McLaren: la prima sessione diventa un laboratorio sia per raccogliere dati su, sia per valutare il potenziale della nuova generazione di piloti sul tracciato di San Paolo. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- FERRARI - al posto di Charles Leclerc
- MCLAREN - al posto di Oscar Piastri
- WILLIMS- al posto di Carlos Sainz
- Alpine - al posto di Pierre Gasly
- Audi - al posto di Nico Hulkenberg
- Cadillac - al posto di Checo Perez
- Haas - smarca la sessione da un rookie e correrà il suo primo weekend di gara in F1 (al posto di Ocon)
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy