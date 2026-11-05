Le Libere 1 del GP Brasile vedono un'ampia presenza di giovani talenti in pista, complice l'obbligo regolamentare per i team di cedere i sedili ai rookie durante le sessioni del venerdì. Tra questi Beganovic in Ferrari e Fornaroli in McLaren: la prima sessione diventa un laboratorio sia per raccogliere dati su, sia per valutare il potenziale della nuova generazione di piloti sul tracciato di San Paolo. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT