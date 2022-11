Chiude la sua carriera dopo 4 titoli mondiali, 299 GP, 53 vittorie e 122 podi. Ex Red Bull e Ferrari, amatissimo ancora di tifosi della Rossa, in questo weekend ha vissuto e fatto vivere tante le emozioni: gli omaggi, le foto e tante parole spese per il tedesco. Dalla cena con i piloti alla gara: così è stato l'ultimo giro di Seb

#GRAZIESEB, TUTTI I VIDEO DELL'ULTIMO GP