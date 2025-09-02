Domenica si corre il GP più atteso e amato dagli italiani. Qui la Rossa si è imposta in 20 occasioni, l'ultima lo scorso anno con Leclerc. Da Ascari ad Alonso, passando per Schumi e Regazzoni, ecco tutte le vittorie del Cavallino nella gara di casa. La F1 torna a Monza dal 5 al 7 settembre: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE