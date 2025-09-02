Domenica si corre il GP più atteso e amato dagli italiani. Qui la Rossa si è imposta in 20 occasioni, l'ultima lo scorso anno con Leclerc. Da Ascari ad Alonso, passando per Schumi e Regazzoni, ecco tutte le vittorie del Cavallino nella gara di casa. La F1 torna a Monza dal 5 al 7 settembre: tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Il 2° GP d'Italia lo vince un italiano a bordo di una vettura italiana: Alberto Ascari mette la sua firma sulla gara più attesa e alla fine della corsa viene portato in trionfo dai suoi tifosi.
- Dodici mesi più tardi, il pilota italiano si ripete a bordo della Ferrari 500, conquistando così ancora una volta il gradino più alto del podio all'Autodromo Nazionale Monza.
- La prima vittoria della Rossa guidata da uno straniero arriva nel 1960 grazie a Phil Hill, che con la Ferrari 246 conquista il GP d'Italia.
- Un anno dopo, il pilota americano cala il bis in un'edizione del GP tragicamente segnata dalla morte del collega Wolfgang Von Trips e di 15 spettatori, travolti dalla vettura del tedesco.
- Ancora un trionfo a Monza per la Ferrari, firmato questa volta da quel fenomeno di John Surtees, che con la Ferrari 158 si impose nel GP d'Italia del 1964.
- L'unica vittoria della carriera dello sfortunato pilota torinese (morirà poco dopo in un tragico incidente) è anche l'ultimo successo di un italiano nel GP di Monza.
- È un'epoca di grandi rivoluzioni per la Ferrari e per tutto l'automobilismo. La monoposto del Cavallino si impone con Clay Regazzoni, a bordo della 312B, nel 1970.
- Il pilota svizzero si ripete cinque anni più tardi, quando si va a prendere la sua seconda vittoria sul circuito più amato dai tifosi della Rossa.
- Il sudafricano mette la ciliegina sulla torta al suo magico 1979, anno del Mondiale, vincendo a Monza a bordo della Ferrari 312T4.
- A secco di vittorie da quasi un decennio sulla pista di casa e in grande difficoltà contro lo strapotere della McLaren, la Ferrari conquista una storica doppietta con Berger e Alboreto pochi giorni dopo la morte del fondatore della scuderia, Enzo Ferrari.
- Prima stagione a bordo della Rossa, primo successo a Monza. Solo i grandi campioni non tradiscono negli appuntamenti che contano e Schumi si fa subito amare dal popolo italiano.
- Il Mondiale è ancora un miraggio, ma Michael Schumacher conferma come Monza sia una delle sue piste preferite, andando a vincere anche il GP del 1998.
- Nell'anno del suo primo Mondiale con la Rossa, arriva il terzo successo in cinque anni a Monza per Michael Schumacher. Una vittoria rovinata dalla morte di un commissario di pista, colpito da un pezzo meccanico in seguito a in un incidente.
- È una Ferrari praticamente invincibile quella che trionfa nel 2002 con Rubens Barrichello e piazza al 2° posto Michael Schumacher, per una doppietta innaffiata da litri di champagne.
- Schumi è una furia in ogni parte del mondo e Monza non fa eccezione: il tedesco fa suo anche il GP di casa Ferrari, mandando in visibilio gli oltre 100mila dell'Autodromo.
- Tutta la gioia di Rubinho, trionfatore per la seconda volta in carriera davanti ai suoi tifosi della Rossa.
- Ultimo giro, ultimo acuto. È commovente il saluto di Jean Todt sul podio insieme a Michael Schumacher in quella che resterà l'ultima vittoria del 'kaiser' all'Autodromo di Monza, datata 10 settembre 2006.
- Il terzultimo successo della Ferrari a Monza porta la firma di Fernando Alonso, che nel 2010 scattò un selfie sul podio, celebrando così quella che ad oggi è una delle vittorie più emozionanti della sua incredibile carriera.
- Non poteva essere che il 'Predestinato' a rompere un digiuno che durava da ormai 9 anni. Un weekend perfetto per il monegasco, che scatta dalla pole e resiste storicamente ai ritorni delle due Mercedes di Bottas e Hamilton. Sul podio è tripudio, la marea rossa è tutta per Leclerc.
- L'ultima vittoria Ferrari, nonché l'ultimo vincitore a Monza, è stato proprio Charles Leclerc. Il monegasco ha vinto la scorsa stagione al termine di una gara perfetta anche dal punto di vista strategico. Immancabile tutto l'affetto della marea rossa, travolgente come sempre.