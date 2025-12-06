Offerte Sky
Ancora un'eliminazione al Q1 per Lewis Hamilton: il pilota della Ferrari scatterà nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, in programma questa domenica alle 14, in 16^ posizione. Out in Q2 Antonelli, partirà 14°. Qui tutti gli eliminati e la loro posizione in griglia. Il GP di Abu Dhabi, decisivo per il Mondiale F1 2025, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

LE QUALIFICHE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi

COSì AL VIA

Max Verstappen conquista l'ultima pole position della stagione ad Abu Dhabi, precedendo i rivali...

21 foto

Hamilton ancora fuori nel Q1: tutti gli eliminati

yas marina

Ancora un'eliminazione al Q1 per Lewis Hamilton: il pilota della Ferrari scatterà nell'ultima...

11 foto

La fotosequenza dell'incidente di Hamilton in FP3

ferrari

Incidente per il pilota della Ferrari, che a 30 minuti dalla fine delle prove libere 3 ad Abu...

7 foto

Yas Marina, previsioni meteo per il GP Abu Dhabi

CHE TEMPO FA

Previsioni e temperature per l'ultimo fine settimana del campionato 2025 di F1: tempo soleggiato...

4 foto

Leclerc fa 150 GP con Ferrari: il casco speciale

foto

Weekend speciale per Charles Leclerc, che nella gara di Abu Dhabi correrà il suo 150° GP con la...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1, la lettera da usare per non perdersi la gara

    l'iniziativa

    Questa domenica avete impegni che volete rimandare per non perdervi la gara di Yas Marina? Nessun...

    F1, qualifiche Abu Dhabi alle 15: la guida su Sky

    GUIDA TV

    F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

    Hamilton: "Vettura difficile da guidare"

    ferrari

    Lewis Hamilton commenta la seconda sessione di libere di Abu Dhabi, dopo aver lasciato nelle FP1...