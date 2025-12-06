F1, GP Abu Dhabi: i piloti eliminati in qualifica e dove partiranno in gara
Ancora un'eliminazione al Q1 per Lewis Hamilton: il pilota della Ferrari scatterà nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, in programma questa domenica alle 14, in 16^ posizione. Out in Q2 Antonelli, partirà 14°. Qui tutti gli eliminati e la loro posizione in griglia. Il GP di Abu Dhabi, decisivo per il Mondiale F1 2025, è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- BEARMAN (HAAS), 11° IN 1:23.041
- SAINZ (WILLIAMS), 12° IN 1:23.042
- LAWSON (RACING BULLS), 13° IN 1:23.077
- ANTONELLI (MERCEDES), 14° IN 1:23.080
- STROLL (ASTON MARTIN), 15° IN 1:23.097
- HAMILTON (FERRARI), 16° IN 1:23.394
- ALBON (WILLIAMS), 17° IN 1:23.416
- HULKENBERG (SAUBER), 18° IN 1:23.450
- GASLY (ALPINE), 19° IN 1:23.468
- COLAPINTO (ALPINE), 20° IN 1:23.890