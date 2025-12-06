Offerte Sky
GP Abu Dhabi
Live
Prove Libere 3
Circuito GP Abu Dhabi
GP Abu Dhabi
Live
Prove Libere 3
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Libere 3
  • Libere 2
  • Libere 1

Formula 1, Gp Abu Dhabi: la diretta delle prove libere a Yas Marina

In corso la terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima e decisiva prova del Mondiale di Formula 1 2025, che vede in lotta per il titolo Norris, Verstappen e Piastri. Si riparte dopo l'incidente di Hamilton a 30 minuti dalla fine della sessione: pilota ok. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI I TEMPI - COMBINAZIONI MONDIALI

LIBERE 3 LIVE: 1° RUSSELL 2° NORRIS 3° VERSTAPPEN

Russell in testa alla sessione in 1:23.334

Eerrore di Mercedes! Mandano in pista Antonelli mentre sta passando Tsunoda. Contatto inevitabile, così come la penalità

Norris risponde subito a Piastri! 1:23.338 e miglior tempo provvisorio

Il VIDEO dell'incidente di Hamilton

Verstappen si è migliorato in 1:24.116, ma Piastri batte il tempo di Max: 1:23.593! Gran tempo per l'australiano

Albon investigato per 'unsafe release' al momento della caotica ripartenza dai box

si parte!

Pit lane aperta, si torna in pista dopo l'incidente di Lewis Hamilton

La Ferrari di Hamilton portata via dalla gru

Pit lane ancora chiusa, 20 minuti alla bandiera a scacchi

I tempi delle FP3 a 20' dalla fine

bandiera rossa!

HAMILTON A MURO! Lewis finisce in testacoda, pilota ok. Sessione interrotta per portare via la sua Ferrari

Sotto investigazione Tsunoda per l'impeding precedente a Norris

Norris schiva Tsunoda, ancora storie tese in pista con le Red Bull. Questa volta non è quella di Max...

Ecco Verstappen! 1:24.245 e miglior tempo provvisorio

Hamilton balza in testa: 1:24.470. Ora c'è il primo giro cronometrato delle FP3 di Verstappen

Tsunoda sale in 2^ posizione con l'altra Red Bull, Piastri 3°. Ancora in pit lane Verstappen

I tempi a 40' dalla fine delle FP3

Norris fa subito la differenza con gomma rossa: 1:24.697 e miglior tempo, 8 decimi più veloce di Hamilton

Max Verstappen pronto a entrare in pista: qui la preparazione del pilota olandese

Anche Charles Leclerc ha lasciato la pit lane

Lando Norris è il primo dei big a scendere in pista

Gasly balza al comando: 1:25.984

Stroll miglior tempo in 1:32.644

In pista anche Gasly e Colapinto

Come riferito da Matteo Bobbi, McLaren non ha cambiato le ali

Ancora ai box gli altri piloti, per ora sono le Aston Martin a scaldare il tracciato di Yas Marina

Alonso e Stroll i primi a scendere in pista

si parte!

Via all'ultima sessione di prove libere a Yas Marina

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Yas Marina. Ad Abu Dhabi si deciderà chi, tra Norris, Verstappen e Piastri, sarà campione del mondo 2025. Ora le terze prove libere: diretta sul canale 207 e qui, giro dopo giro, in tempo reale con il monitori dei tempi. Tutto il weekend è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

Ecco come è andato il venerdì di Abu Dhabi: HIGHLIGHTS

Domenicali: "Sprint e non solo: novità in arrivo nel 2027"

Stefano Domenicali traccia un bilancio della stagione, con uno sguardo al futuro: "Il Mondiale sembrava chiuso in estate in favore di Piastri, poi per Norris. Ora sono in tre a giocarsi il titolo. E' stato un anno straordinario, ma dobbiamo evolverci. Al venerdì non c'è nulla in palio, stiamo pensando di aumentare le Sprint dal 2027 e magari accorciare i weekend. Presenteremo presto le novità concordate con team e piloti per il futuro. Ferrari? C'è tanta pressione, è impossibile parlare da fuori, ma l'azienda ha fiducia in Vasseur e nei piloti". Guarda il video con l'intervista completa

Prendete appunti e segnate tutti gli orari su Sky di un weekend che si preannuncia epico!

La classifica e i distacchi alla vigilia della gara di Yas Marina

Uno sguardo alla classifica dopo la vittoria di Verstappen a Losail che ha rimandato l'assegnazione del titolo al fine settimana che si è aperto oggi ad Abu Dhabi: qui i punti e i distacchi tra Norris, Max e Piastri.

La lotta Mondiale tra Piastri, Norris e Verstappen. LE CLASSIFICHE DELLA F1

A Norris basta un podio, ma tutto può ancora succedere

Tutto ancora aperto: Norris che avrà un'ultima occasione dopo il primo match point sprecato in Qatar. Ecco cosa dovrà accadere a Yas Marina per assegnare il titolo: le combinazioni per Lando, Verstappen e Piastri.

Norris, Verstappen o Piastri: chi vincerà il Mondiale? Le COMBINAZIONI per il titolo

La storia dei campionati decisi all'ultimo GP

La gara conclusiva del Mondiale assegnerà il titolo piloti 2025: l'ultimo precedente risale al 2021 vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ti ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? SCOPRILI QUI

IL CIRCUITO. Ancora una volta, Abu Dhabi sarà decisiva per il Mondiale piloti. È sfida a tre tra Norris, Verstappen e Piastri. Si corre a Yas Marina: qui tutte le sue principali CARATTERISTICHE.

LE GOMME. Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5. A Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro: qui i dettagli del fornitore unico del Mondiale. I DETTAGLI

'The final countdown', F1 al suo GP decisivo: su Sky ve lo raccontiamo così

La stagione della F1 è al suo ultimo e decisivo atto: chi vincerà il Mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri? Entriamo nel vivo dell'adrenalinico fine settimana di Yas Marina con l'imperdibile trailer di Sky Sport F1 curato da Chiara Maucci e Dario Biglino. 'The final countdown' ci fa rivivere in un minuto le fasi salienti di una stagione che non dimenticheremo mai. GUARDA IL VIDEO

Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale delle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale F1 2025

La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutto sulla F1

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

Il post GP da non perdere con Race Anatomy

L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara, le parole dei protagonisti e i momenti decisivi della stagione.

Le dirette di sabato 6 dicembre sul canale 207

  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 13.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 – Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.45: Paddock Live Show

Le dirette di domenica 7 dicembre su Sky

  • Ore 10.10: F2 – Feature Race
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 - Gara
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

Per vedere e rivedere la gara che deciderà il campionato di F1 2025

  • Primi passaggi della repliche alle ore: 18.30 e 22 del 7 dicembre
  • La gara sarà disponibile anche on demand