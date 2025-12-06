Pit lane aperta, si torna in pista dopo l'incidente di Lewis Hamilton
Formula 1, Gp Abu Dhabi: la diretta delle prove libere a Yas Marina
In corso la terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima e decisiva prova del Mondiale di Formula 1 2025, che vede in lotta per il titolo Norris, Verstappen e Piastri. Si riparte dopo l'incidente di Hamilton a 30 minuti dalla fine della sessione: pilota ok. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
LIBERE 3 LIVE: 1° RUSSELL 2° NORRIS 3° VERSTAPPEN
Russell in testa alla sessione in 1:23.334
Eerrore di Mercedes! Mandano in pista Antonelli mentre sta passando Tsunoda. Contatto inevitabile, così come la penalità
Norris risponde subito a Piastri! 1:23.338 e miglior tempo provvisorio
Il VIDEO dell'incidente di Hamilton
Verstappen si è migliorato in 1:24.116, ma Piastri batte il tempo di Max: 1:23.593! Gran tempo per l'australiano
Albon investigato per 'unsafe release' al momento della caotica ripartenza dai box
La Ferrari di Hamilton portata via dalla gru
Pit lane ancora chiusa, 20 minuti alla bandiera a scacchi
I tempi delle FP3 a 20' dalla fine
HAMILTON A MURO! Lewis finisce in testacoda, pilota ok. Sessione interrotta per portare via la sua Ferrari
Sotto investigazione Tsunoda per l'impeding precedente a Norris
Norris schiva Tsunoda, ancora storie tese in pista con le Red Bull. Questa volta non è quella di Max...
Ecco Verstappen! 1:24.245 e miglior tempo provvisorio
Hamilton balza in testa: 1:24.470. Ora c'è il primo giro cronometrato delle FP3 di Verstappen
Tsunoda sale in 2^ posizione con l'altra Red Bull, Piastri 3°. Ancora in pit lane Verstappen
I tempi a 40' dalla fine delle FP3
Norris fa subito la differenza con gomma rossa: 1:24.697 e miglior tempo, 8 decimi più veloce di Hamilton
Max Verstappen pronto a entrare in pista: qui la preparazione del pilota olandese
Anche Charles Leclerc ha lasciato la pit lane
Lando Norris è il primo dei big a scendere in pista
Gasly balza al comando: 1:25.984
Stroll miglior tempo in 1:32.644
In pista anche Gasly e Colapinto
Come riferito da Matteo Bobbi, McLaren non ha cambiato le ali
Ancora ai box gli altri piloti, per ora sono le Aston Martin a scaldare il tracciato di Yas Marina
Alonso e Stroll i primi a scendere in pista
Via all'ultima sessione di prove libere a Yas Marina
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Yas Marina. Ad Abu Dhabi si deciderà chi, tra Norris, Verstappen e Piastri, sarà campione del mondo 2025. Ora le terze prove libere: diretta sul canale 207 e qui, giro dopo giro, in tempo reale con il monitori dei tempi. Tutto il weekend è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
Ecco come è andato il venerdì di Abu Dhabi: HIGHLIGHTS
Domenicali: "Sprint e non solo: novità in arrivo nel 2027"
Stefano Domenicali traccia un bilancio della stagione, con uno sguardo al futuro: "Il Mondiale sembrava chiuso in estate in favore di Piastri, poi per Norris. Ora sono in tre a giocarsi il titolo. E' stato un anno straordinario, ma dobbiamo evolverci. Al venerdì non c'è nulla in palio, stiamo pensando di aumentare le Sprint dal 2027 e magari accorciare i weekend. Presenteremo presto le novità concordate con team e piloti per il futuro. Ferrari? C'è tanta pressione, è impossibile parlare da fuori, ma l'azienda ha fiducia in Vasseur e nei piloti". Guarda il video con l'intervista completa
Prendete appunti e segnate tutti gli orari su Sky di un weekend che si preannuncia epico!
La classifica e i distacchi alla vigilia della gara di Yas Marina
Uno sguardo alla classifica dopo la vittoria di Verstappen a Losail che ha rimandato l'assegnazione del titolo al fine settimana che si è aperto oggi ad Abu Dhabi: qui i punti e i distacchi tra Norris, Max e Piastri.
La lotta Mondiale tra Piastri, Norris e Verstappen. LE CLASSIFICHE DELLA F1Vai al contenuto
A Norris basta un podio, ma tutto può ancora succedere
Tutto ancora aperto: Norris che avrà un'ultima occasione dopo il primo match point sprecato in Qatar. Ecco cosa dovrà accadere a Yas Marina per assegnare il titolo: le combinazioni per Lando, Verstappen e Piastri.
Norris, Verstappen o Piastri: chi vincerà il Mondiale? Le COMBINAZIONI per il titoloVai al contenuto
La storia dei campionati decisi all'ultimo GP
La gara conclusiva del Mondiale assegnerà il titolo piloti 2025: l'ultimo precedente risale al 2021 vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ti ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? SCOPRILI QUI
IL CIRCUITO. Ancora una volta, Abu Dhabi sarà decisiva per il Mondiale piloti. È sfida a tre tra Norris, Verstappen e Piastri. Si corre a Yas Marina: qui tutte le sue principali CARATTERISTICHE.
LE GOMME. Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5. A Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro: qui i dettagli del fornitore unico del Mondiale. I DETTAGLI
'The final countdown', F1 al suo GP decisivo: su Sky ve lo raccontiamo così
La stagione della F1 è al suo ultimo e decisivo atto: chi vincerà il Mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri? Entriamo nel vivo dell'adrenalinico fine settimana di Yas Marina con l'imperdibile trailer di Sky Sport F1 curato da Chiara Maucci e Dario Biglino. 'The final countdown' ci fa rivivere in un minuto le fasi salienti di una stagione che non dimenticheremo mai. GUARDA IL VIDEO
Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale delle prove libere 3 del GP di Abu Dhabi, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale F1 2025
La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutto sulla F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Il post GP da non perdere con Race Anatomy
L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara, le parole dei protagonisti e i momenti decisivi della stagione.
