Stefano Domenicali traccia un bilancio della stagione, con uno sguardo al futuro: "Il Mondiale sembrava chiuso in estate in favore di Piastri, poi per Norris. Ora sono in tre a giocarsi il titolo. E' stato un anno straordinario, ma dobbiamo evolverci. Al venerdì non c'è nulla in palio, stiamo pensando di aumentare le Sprint dal 2027 e magari accorciare i weekend. Presenteremo presto le novità concordate con team e piloti per il futuro. Ferrari? C'è tanta pressione, è impossibile parlare da fuori, ma l'azienda ha fiducia in Vasseur e nei piloti". Guarda il video con l'intervista completa