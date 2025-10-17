IL PUNTO DI CARLO VANZINI. Il clamoroso taglio di Horner è avvenuto a inizio luglio da parte di Red Bull, mentre il rinnovo di Vasseur è stato annunciato al termine dello stesso mese: se a Maranello ci fosse stata l’intenzione di piazzare il colpo, quello sarebbe stato il momento più propizio. Ma non risulta che ci siano state chiacchiere tra Chris e il presidente Elkann. Quest'ultmo ha invece ha dato piena fiducia, continuità e stabilità al progetto Vasseur, confermandolo alla guida della Scuderia. L'APPROFONDIMENTO