Formula 1, GP Austin le qualifiche della sprint race in diretta live dagli Usa
Il Mondiale riparte da Texas dove scatta la volata finale per assegnare il titolo piloti 2025. E' un weekend con la Sprint, quindi alle 19.30 scatterà l'unica sessione di prove libere. Poi sarà il momento delle qualifiche per decidere la griglia di partenza della gara sui 100 km. Domenica gara alle 21: diretta su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Texas! Diciannovesimo round del Mondiale da vivere ancora insieme e prove libere che alle 19.30 apriranno il lungo weekend della che prevede anche il ritorno della Sprint Race. Dal 'CoTA' di Austin la diretta tv è su Sky Sport F1, qui il racconto testuale con il monitor de tempi. E non perdete mai di vista #SkyMotori!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: CoTA (Circut of The Americas)
- Lungo: 5.513 metri
- Curve: 20
- 41 m la differenza di altitudine totale
- Giri da percorrere nella Sprint: 19
- Giri da percorrere in gara: 56
VOLATA PER IL TITOLO. Sempre meno gare alla fine del Mondiale e un titolo piloti ancora da assegnare: McLaren favorite, con Piastri leader della classifica e Norris alle sue spalle. Ma Verstappen ha ancora delle chance? Ecco chi vincerà secondo alcuni colleghi dei tre piloti in lizza.
IL PUNTO DI CARLO VANZINI. Il clamoroso taglio di Horner è avvenuto a inizio luglio da parte di Red Bull, mentre il rinnovo di Vasseur è stato annunciato al termine dello stesso mese: se a Maranello ci fosse stata l’intenzione di piazzare il colpo, quello sarebbe stato il momento più propizio. Ma non risulta che ci siano state chiacchiere tra Chris e il presidente Elkann. Quest'ultmo ha invece ha dato piena fiducia, continuità e stabilità al progetto Vasseur, confermandolo alla guida della Scuderia. L'APPROFONDIMENTO
IL METEO PER LIBERE E QUALIFICHE SPRINT DEL 17 OTTOBRE
- Inizialmente soleggiato, poi parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Giornata asciutta e ancora caldo.
- Vento leggero da sud.
- Prove libere: 30°C.
- Qualifiche Sprint: 32°C.
- Temperatura massima: 32°C.
IL CIRCUITO. Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). LE CARATTERSTCHE
LE GOMME. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). Scopri I DETTAGLI
La Mercedes ha confermato ufficialmente anche per il prossimo Mondiale la coppia Russell-Antonelli: va a definirsi sempre di più la griglia di partenza del 2026, annata nella quale esordiranno i nuovi regolamenti. QUI tutte le line-up ad oggi
Nella puntata precedente: gli highlights del GP Singapore
Oggi LIVE su Sky Sport F1
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 23: Paddock Live
- Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 00.30: Paddock Live
- Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita
Tutto il programma di sabato 18 ottobre sul canale 207 di Sky
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Sprint
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Cosa vedremo domenica 19 ottobre in DIRETTA su Sky
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy