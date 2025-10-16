GP Usa, parola ai piloti: STREAMING alle 20.30

Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Austin negli Usa
Da Singapore ad Austin. Il Mondiale di Formula 1 è n Texas per il diciannovesimo appuntamento del campionato 2025: stasera la conferenza piloti in diretta sul canale 207 e qui in live streaming dalle 20.30. Verstappen (Red Bull), Hamilton (Ferrari) e Alonso (Aston Martin) tra i protagonisti. Il GP degli Stati Uniti live su Sky e in streaming su NOW
Benvenuti in Texas! Diciannovesimo round del Mondiale da vivere ancora insieme e conferenza piloti che, come da tradizione, apre il lungo weekend della Formula 1. Al CoTA di Austin il via alle 20.30: in tv la diretta è su Sky Sport F1, qui il racconto testuale e il live streaming. E non perdete mai di vista #SkyMotori!
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Alonso (Aston Martin)
- Bearman (Haas)
- Colapinto (Alpine)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Hamilton (Ferrari)
- Bortoleto (Sauber)
- Verstappen (Red Bull)
IL PUNTO DI CARLO VANZINI. Il clamoroso taglio di Horner è avvenuto a inizio luglio da parte di Red Bull, mentre il rinnovo di Vasseur è stato annunciato al termine dello stesso mese: se a Maranello ci fosse stata l’intenzione di piazzare il colpo, quello sarebbe stato il momento più propizio. Ma non risulta che ci siano state chiacchiere tra Chris e il presidente Elkann. Quest'ultmo ha invece ha dato piena fiducia, continuità e stabilità al progetto Vasseur, confermandolo alla guida della Scuderia.
Ferrari, le voci su Horner? Vasseur saldamente al comando. E testa al Mondiale 2026
L'OPINIONE DI MATTEO BOBBI. La F1 torna al 'Circuito delle Americhe', teatro dell’ultima vittoria Ferrari firmata da Leclerc, esattamente un anno fa (davanti a Sainz). Oggi l’attenzione è tutta sulla lotta per il titolo: le McLaren guidano la classifica, ma Verstappen è pronto a inserirsi per provare a spezzare il dominio 'Papaya'. Quanto alla Ferrari, invece, oltre alle difficoltà in pista, c'è da fare i conti anche con i rumors che vorrebbero Horner al posto di Vasseur. Voci che non fanno bene alla squadra di Maranello per ritrovare serenità e concentrazione anche in vista del prossimo anno
Tutto sul circuito di Austin
Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). LE CARATTERSTCHE DELLA PISTA
Benvenuti in Texas! Così è il circuito di Austin: ecco come si affronta
Le gomme Pirelli per il GP degli Usa
Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). Scopri I DETTAGLI
Livree speciali ne abbiamo per il weekend della F1 ad Austin? Ecco le FOTO
Da Racing Bulls ad Haas, quante livree speciali in Texas! Le FOTO
La Mercedes ha confermato ufficialmente anche per il prossimo Mondiale la coppia Russell-Antonelli: va a definirsi sempre di più la griglia di partenza del 2026, annata nella quale esordiranno i nuovi regolamenti. QUI tutte le line-up ad oggi
Nella puntata precedente: gli highlights del GP Sngapore
Così vi raccontiamo tutta la F1: la nostra squadra Mondiale
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Domenica il post GP è con Race Anatomy
L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Cosa vedremo oggi su Sky Sport F1
- Ore 20.30: Conferenza stampa piloti / anche in Live Streaming su Skysport.it
- Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk
La programmazione Sky di venerdì 17 ottobre
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 23: Paddock Live
- Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 00.30: Paddock Live
- Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato 18 ottobre sul canale 207
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Sprint
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Il programma di domenica 19 ottobre su Sky Sport F1
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy