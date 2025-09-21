Max Verstappen vince a Baku per la seconda volta in carriera e accorcia in classifica: ora sono 69 i punti da Piastri, che esce dalla domenica con un pesante zero e con soli 25 punti di vantaggio su Norris. La McLaren fallisce il primo match-point per il Costruttori, Ferrari superata dalla Mercedes. La F1 torna a Singapore dal 3 al 21 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS