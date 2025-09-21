Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Azerbaijan a Baku
Max Verstappen vince a Baku per la seconda volta in carriera e accorcia in classifica: ora sono 69 i punti da Piastri, che esce dalla domenica con un pesante zero e con soli 25 punti di vantaggio su Norris. La McLaren fallisce il primo match-point per il Costruttori, Ferrari superata dalla Mercedes. La F1 torna a Singapore dal 3 al 21 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen domina a Baku e riapre il Mondiale: l'olandese si riporta a 69 punti dal leader Piastri, finito a muro al 1° giro.
- Sul podio anche Russell e un super Sainz su Williams. Quarto Kimi Antonelli, Norris è solo 7° davanti alle Ferrari di Hamilton (8°) e Leclerc (9°).
- La McLaren manca il primo match-point per il Costruttori
- Ecco come cambiano le classifiche dopo Baku
- McLaren 623 punti
- Mercedes 290
- Ferrari 286
- Red Bull 272
- Williams 101
- RB 72
- Aston Martin 62
- Kick Sauber 55
- Haas 44
- Alpine 20