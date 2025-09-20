IL PROFILO. Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni e prima donna nella storia a candidarsi alla presidenza della FIA, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni del 12 dicembre 2025, sfidando l'attuale presidente Mohammed Ben Sulayem e l'ex commissario Tim Mayer. Villars punta a una FIA più trasparente, inclusiva e innovativa, con maggiore coinvolgimento dei club e attenzione alle nuove generazioni. Così a Skysport.it: "La FIA deve tornare a essere la federazione dei club e dei titolari di licenza. Sentivo che la FIA aveva bisogno di nuova energia e di un legame più forte con i suoi club e le giovani generazioni. Invece di aspettare il cambiamento, ho deciso di assumermi la responsabilità e candidarmi". CHI E' LAURA VILLARS