Formula 1, GP Baku: la diretta delle prove libere in Azerbaijan

In Azerbaijan è tempo di tornare a girare per l'ultima sessione di prove libere: ieri il miglior tempo di Norris su McLaren nelle FP1 e di Hamilton con la Ferrari nelle FP2. Alle 14 è invece in programma la qualifica. È il fine settimana che potrebbe assegnare il titolo Costruttori ai 'Papaya' guidati da Andrea Stella. Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI DALLE 10.30

ALLE 10.30 LA DIRETTA SKY DELLE TERZE LIBERE A BAKU

  • Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il Gran Premio di Baku su Sky o in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Azerbaijan! Pronti a seguire con voi la terze sessione di prove libere a Baku: la diretta tv è come sempre sul canale 207 (Sky Sport F1), qui il racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Su i motori, è tempo di tornare in pista!

CARTOLINE DA BAKU. Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP dell'Azerbaijan accende il cuore della città. Un circuito che non perdona, come si è visto dalle prime due sessioni di libere. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. QUI TUTTE LE FOTO DEL WEEKEND

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Circuito cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri della gara: 51
IL CIRCUITO. Diciassettesimo Gran Premio della stagione, si passa da Monza al tracciato semicittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara. I DETTAGLI

IL METEO OGGI A BAKU. Per lo più nuvoloso al mattino con una leggera o moderata possibilità di rovesci da mezzanotte a mezzogiorno. Pomeriggio probabilmente asciutto con cielo da parzialmente a prevalentemente nuvoloso. Vento da nord-ovest da moderato a forte con raffiche fino a 60 km/h al mattino, in leggera diminuzione poi. FP3: 20 °C. Q: 21 °C.

LE GOMME. Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard. I DETTAGLI

MONDIALE COSTRUTTORI, MATCH POINT. In Azerbaijan la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari). LE COMBINAZIONI

LIBERE 2 A HAMILTON. Una gran bella Ferrari chiude al comando la seconda sessione di libere a Baku: primo Hamilton in 1:41.293 e secondo Leclerc in 1:41.367. McLaren 'scivolosa'ee in difficoltà con entrambi i piloti, con Norris a muro e ai box anzitempo per la rottura della sospensione. Piastri investigato per mancato rispetto del regime di bandiera gialla. Russell terzo, Antonelli quarto, poi Bearman e Verstappen. CRONACA E TEMPI

LIBERE 1 A NORRIS. Il britannico della McLaren centra il miglior tempo in 1:42.704, poi Piastri, Leclerc e Russell. Hamilton chiude tredicesimo dopo un contatto contro le barriere e una foratura all’anteriore sinistra, Antonelli undicesimo. Sessione a lungo interrotta per problemi a un cordolo. Si riparte alle 14. CRONACA E TEMPI

IL PROFILO. Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni e prima donna nella storia a candidarsi alla presidenza della FIA, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni del 12 dicembre 2025, sfidando l'attuale presidente Mohammed Ben Sulayem e l'ex commissario Tim Mayer. Villars punta a una FIA più trasparente, inclusiva e innovativa, con maggiore coinvolgimento dei club e attenzione alle nuove generazioni. Così a Skysport.it: "La FIA deve tornare a essere la federazione dei club e dei titolari di licenza. Sentivo che la FIA aveva bisogno di nuova energia e di un legame più forte con i suoi club e le giovani generazioni. Invece di aspettare il cambiamento, ho deciso di assumermi la responsabilità e candidarmi". CHI E' LAURA VILLARS

MERCATO PILOTI. Roberto Chinchero sulle voci degli ultimi giorni sul futuro del pilota italiano Kimi Antonelli, che qualcuno ha anche accostato alla Williams al posto di Sainz (e all'Alpine): "Ha un contratto con Brackley e non credo ci siano problemi, soprattutto se arriveranno buoni risultati nelle gare successive. E anche l'ipotesi Williams mi appare complicata... ". Guarda il VIDEO

L'INTERVISTA. Leonardo Fornaroli ha parlato in esclusiva a Sky Sport F1: "Con il mio manager stiamo facendo un ottimo lavoro e stiamo cominciando ad avere colloqui con dei team di F1 in vista del prossimo anno. Io per sono concentrati sul questo finale di stagione, con l'obiettivo di vincere". Guarda il video con l'intervista integrale.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

Dopo il GP non puoi perdere Race Anatomy!

L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Tutto quello che vedremo oggi su Sky Sport F1

  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 12.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo domenica in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race
  • Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy
  • Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman

E se non fai in tempo a vedere le dirette, ecco il programma delle repliche

  • Qualifiche: sabato primi passaggi sul canale 207 alle 17 e alle 19.
  • GP: domenica primi passaggi sul canale 207 alle 17.30 e alle 19.30