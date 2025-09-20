Formula 1, la griglia di partenza del Gp Baku
Max Verstappen conquista la pole numero 46 della carriera, la prima a Baku, precedendo i sorprendenti Sainz e Lawson. Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW
- Qualifiche pazze a Baku, con 6 bandiere rosse e pioggia, durate ben due ore. Fenomeno Verstappen si prende la pole davanti a Sainz, Lawson e un super Kimi Antonelli.
- Poi Russell, Tsunoda e Norris. Piastri 9° davanti a Leclerc 10°, entrambi a muro.
- Clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton in Q2: partirà 12°.
- Incidenti anche per Bearman, Albon, Hulkenberg e Colapinto
- Ecco la griglia di partenza