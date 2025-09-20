Max Verstappen conquista la pole numero 46 della carriera, la prima a Baku, precedendo i sorprendenti Sainz e Lawson. Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS QUALIFICHE