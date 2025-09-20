Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, la griglia di partenza del Gp Baku

COSì AL VIA fotogallery
21 foto

Max Verstappen conquista la pole numero 46 della carriera, la prima a Baku, precedendo i sorprendenti Sainz e Lawson. Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS QUALIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Verstappen a quota 46 pole: la CLASSIFICA all time

i migliori

Per Super Max Verstappen è arrivata a Baku la 46^ pole in carriera: si avvicina sempre di più a...

28 foto

Griglia Baku: Max davanti, Kimi sogna dal 4° posto

COSì AL VIA

Max Verstappen conquista la pole numero 46 della carriera, la prima a Baku, precedendo i...

21 foto

Qualifiche da pazzi: incidenti e bandiere rosse!

baku

Succede di tutto a Baku nel corso delle qualifiche, tra incidenti e ben 6 bandiere rosse (record,...

26 foto

Beganovic vince la Sprint a Baku, 5° Fornaroli

FORMULA 2

Sprint Race caotica a Baku, tra incidenti e conseguenti interruzioni. Poi anche qualche goccia di...

6 foto

Cartoline da Baku, dalle libere al GP: le FOTO

AZERBAIJAN

Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP...

54 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...