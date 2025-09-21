Piastri, l'incidente al 1° giro al GP di F1 Azerbaijan: FOTO e ricostruzione
Clamoroso colpo di scena al via del GP di Baku: Oscar Piastri, leader del Mondiale, va a muro al 1° giro andando lungo in Curva 5 e finendo contro le barriere. Pilota ok ma gara finita. Australiano penalizzato di 5'' per partenza irregolare, ma non la sconterà in griglia a Singapore. Guarda la ricostruzione dell'incidente. Il GP live su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, GP BAKU: LA GARA LIVE - MONDIALE RIAPERTO? L'ATTUALE CLASSIFICA
- Oscar Piastri a muro al 1° giro: clamoroso colpo di scena al via del GP di Baku, con il leader del Mondiale che sbaglia l'approccio in Curva 5 e finisce contro le barriere. Un errore simile a quello di sabato in qualifica
- L'australiano è stato anche penalizzato di 5'' per partenza irregolare: nonostante non la possa scontare a Baku, non la sconterà nemmeno in griglia nella prossima gara a Singapore come specificato dai Commissari Fia
- Guarda la ricostruzione dell'incidente