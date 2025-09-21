F1, GP Azerbaijan: MegaMax e Sainz da 10. Le pagelle della gara con Leo Turrini
Verstappen (10) torna dominante e rilancia la corsa al titolo. Sainz (10) incanta con un podio storico per la Williams. Bene Russell (9) e un ritrovato Antonelli (8,5). Male Piastri (0), disastroso dall'inizio alla fine. Deludono invece Leclerc e Norris: occasione sprecata. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna in pista a Singapore il 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
- Verstappen (Red Bull) - 10. Ma siamo proprio sicuri che questo fulmine di guerra non sia ancora in lizza per il quinto mondiale consecutivo? Fenomenale.
- Russell (Mercedes) - 9. Si sfoga spesso via radio, anche contro Antonelli, ma conferma di essere un gran manico.
- Antonelli (Mercedes) - 8,5. Harry Potter è tornato! Consistente e veloce per l’intero fine settimana. Ritrovato.
- Sainz (Williams) - 10. Finalmente si rivede il Carlitos degli anni Ferrari. Non sbaglia niente e va sul podio con la Williams. Splendido.
- Lawson (Racing Bulls) - 8. Si prende una doppia soddisfazione, sotto la bandiera a scacchi precede Tsunoda che lo ha sloggiato dalla Red Bull…
- Hadjar (Racing Bulls) - 6,5. Sopravvive ad un problema idraulico prima dello start e dopo non si arrangia male.
- Hamilton (Ferrari) - 6,5. Risale dalle retrovie ma non sottrae la sua Ferrari ad un malinconico anonimato.
- Leclerc (Ferrari) - 5,5. Baku gli nega persino il premio di consolazione (si fa per dire) dell’ottavo posto. Deludente.
- Norris (McLaren) - 5. Aveva una grande occasione grazie ai disastri del compagno di squadra. Non ha saputo sfruttarla.
- Piastri (McLaren) - 0. Il peggior week end della sua carriera. Che gli stia venendo il braccino da Mondiale?…
- Tsunoda (Red Bull) - 7. La sua gara migliore da quando è al volante della Red Bull. Ma non sorpassa Lawson.
- Albon (Williams) - 6. Partire dal fondo con Sainz in prima fila lo rende nervoso e a rimetterci è il povero Colapinto. Ma quasi quasi va a punti.
- Alonso (Aston Martin) - 5. Si concede il brivido della falsa partenza ma riesce comunque ad arrivare davanti a Stroll.
- Stroll (Aston Martin) - 4,5. Una delle sue domeniche da annoiato figlio di papà.
- Gasly (Alpine) - 5. Siamo sempre lì: ma che accidente di macchina gli ha rifilato Flavione Briatore?!?
- Colapinto (Alpine) - 5. Al netto delle sue escursioni del sabato, vale anche per il gaucho il discorso fatto per Gasly.
- Hulkenberg (Sauber) - 5. Sonnecchia al volante della Binotta.
- Bortoleto (Sauber) - 6,5. E’ il primo fuori dalla Top Ten, nonostante la macchina sia quella che è.
- Bearman (Haas) - 6. Fa quello che può.
- Ocon (Haas) - 6. Scatta dalla pit lane e si deve accontentare.