F1, GP Azerbaijan: MegaMax e Sainz da 10. Le pagelle della gara con Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
20 foto

Verstappen (10) torna dominante e rilancia la corsa al titolo. Sainz (10) incanta con un podio storico per la Williams. Bene Russell (9) e un ritrovato Antonelli (8,5). Male Piastri (0), disastroso dall'inizio alla fine. Deludono invece Leclerc e Norris: occasione sprecata. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna in pista a Singapore il 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: CRONACA E HIGHLIGHTS

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

