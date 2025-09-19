Su i motori per la prima sessione di prove libere sul tracciato cittadino di Baku. È il weekend in cui la McLaren può conquistare aritmeticamente il titolo Costruttori. Verstappen e Red Bull a caccia di conferme, la Ferrari proverà a centrare un risultato importante: Leclerc qui ha ottenuto 4 pole di fila, Hamilton ha usato parole di grande ottimismo alla vigilia. FP2 alle 14: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI