LIBERE 1, CLASSIFICA LIVE:
- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda il Gran Premio di Baku su Sky o in streaming su NOW
Su i motori per la prima sessione di prove libere sul tracciato cittadino di Baku. È il weekend in cui la McLaren può conquistare aritmeticamente il titolo Costruttori. Verstappen e Red Bull a caccia di conferme, la Ferrari proverà a centrare un risultato importante: Leclerc qui ha ottenuto 4 pole di fila, Hamilton ha usato parole di grande ottimismo alla vigilia. FP2 alle 14: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale corre in Azerbaijan! Pronti a seguire con voi la prima sessione di prove libere a Baku: la diretta tv è come sempre sul canale 207 (Sky Sport F1), qui il racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Si va in pista!
Da non perdere oggi pomeriggio!
Diciassettesimo Gran Premio della stagione, si passa da Monza al tracciato cittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara: I DETTAGLI
Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard. I DETTAGLI
Parzialmente nuvoloso con ampie schiarite iniziali, mentre addensamenti nuvolosi torneranno nel tardo pomeriggio. Lieve possibilità di un acquazzone nel pomeriggio, che diventerà moderato in serata e dalla notte successiva. Vento leggero da sud-est che virerà da nord e diventerà moderato in serata. FP1: 24°C. FP2: 23°C. E QUI IL METEO PER TUTTO IL WEEKEND
In Azerbaijan la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari). TUTTE LE COMBINAZIONI
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.