Formula 1, GP Baku: la diretta delle prime prove libere in Azerbaijan

Su i motori per la prima sessione di prove libere sul tracciato cittadino di Baku. È il weekend in cui la McLaren può conquistare aritmeticamente il titolo Costruttori. Verstappen e Red Bull a caccia di conferme, la Ferrari proverà a centrare un risultato importante: Leclerc qui ha ottenuto 4 pole di fila, Hamilton ha usato parole di grande ottimismo alla vigilia. FP2 alle 14: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

LIBERE 1, CLASSIFICA LIVE:

Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale corre in Azerbaijan! Pronti a seguire con voi la prima sessione di prove libere a Baku: la diretta tv è come sempre sul canale 207 (Sky Sport F1), qui il racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Si va in pista!

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista a Baku

  • Circuito cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri della gara: 51
Il tracciato del GP dell'Azerbaijan

Diciassettesimo Gran Premio della stagione, si passa da Monza al tracciato cittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara: I DETTAGLI

Le gomme Pirelli a Baku

Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard. I DETTAGLI

Il meteo per le prove libere di oggi

Parzialmente nuvoloso con ampie schiarite iniziali, mentre addensamenti nuvolosi torneranno nel tardo pomeriggio. Lieve possibilità di un acquazzone nel pomeriggio, che diventerà moderato in serata e dalla notte successiva. Vento leggero da sud-est che virerà da nord e diventerà moderato in serata. FP1: 24°C. FP2: 23°C. E QUI IL METEO PER TUTTO IL WEEKEND

McLaren, match point per il titolo Costruttori

In Azerbaijan la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari). TUTTE LE COMBINAZIONI

Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP d'Italia

Così vi raccontiamo tutta la F1 gara dopo gara: la nostra squadra

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

