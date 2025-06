LECLERC - "Non commento le voci di me via dalla Ferrari. Sapete che amo la Rossa e voglio vincere il Mondiale con questo team. Vasseur? Rumors che non mi piace sentire. Dobbiamo concentrarci dove possiamo fare differenza, in pista. Così spegneremo queste chiacchiere, non ho nulla da commentare. Io credo in Fred come Fred ha sempre creduto in me, e speriamo di vincere insieme". L'INTERVISTA COMPLETA A CHARLES