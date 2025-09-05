Formula 1, GP Monza: la diretta delle prime prove libere in Italia
Si va in pista a Monza per la prima sessione di prove del GP d'Italia: semaforo verde alle 13.30. Grande attesa per i padroni di casa della Ferrari, che sperano di spuntarla su una McLaren che arriva anche qui da favorita. Tutto il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, finalmente in pista a casa nostra! Pronti a seguire con voi la prima sessione di prove libere del GP d'Italia 2025: diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Attesa è davvero finita, si comincia!
Cosa c'è da sapere prima di scendere in pista
- Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
Ferrari, la livrea per il GP Monza: omaggio a Niki Lauda
La livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a Monza è un omaggio a Niki Lauda e al trionfo iridato del 1975 "Dove il passato incontra il presente. Festeggiamo i 50 anni dalla stagione vittoriosa di Niki con la 312T", si legge sugli account social della Scuderia. Qui tutti i DETTAGLI.
Anche i caschi di Leclerc e Hamilton sono un omaggio a Lauda
Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa della Ferrari. Per l'occasione, come fatto sulla SF-25, il tributo è al design di Niki Lauda, diventato negli anni un classico: il monegasco riprende il rosso, il sette volte campione del mondo il nome della leggenda austriaca sui due lati del casco. E su entrambi è presente lo storico stemma rettangolare del Cavallino Rampante. LE FOTO
Kimi Antonelli dal debutto in F1 a oggi: la sua stagione e la sua prima da titolare al GP Monza.IL BILANCIO
Power Unit e i team a rischio penalità: la situazione a oggi. E occhio alla McLaren... LA SITUAZIONE
Nella puntata precedente... gli HIGHLIGHTS del GP d'Olanda
Un weekend a tutto gas ci aspetta su Sky!
La F1 a Monza, la MotoGP a Barcellona, ma non solo. Un weekend ricchissimo attende gli appassionati di motorsport su Sky: la Superbike riparte dalla Francia, la MXGP dalla Turchia e il WEC sfreccia negli Stati Uniti.
GOMME PIRELLI. A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione.
METEO OGGI. Miglioramento nelle prime ore del mattino con pioggia in direzione est. Per lo più nuvoloso al mattino, poi soleggiato da mezzogiorno. Condizioni asciutte per le sessioni di F1. Vento leggero da sud-ovest. FP1: 26°C. FP2: 26°C. Massima: 27°C.
CIRCUITO. Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. L'APPROFONDIMENTO
Monza, tra i circuiti permanenti in calendario, è l'autodromo europeo con più storia: è stato costruito nel 1922. (Nurburgring 1927; Spa, non permanente, iniziò l'attività nel 1922, ma era ricavato dalle statali che collegavano Malmedy, Stavelot e Francorchamps).
Il record di vittorie è condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton: 5 a testa. Lewis ha raggiunto Schumacher nel 2018.
LEWIS. Il pilota con più pole è Hamilton a quota 7, seguito da Fangio e Senna a 5.
FERRARI. Domina le statistiche dei team con 23 pole e 20 vittorie, record assoluti per un team in un circuito. Segue la McLaren con 12 pole e 11 vittorie.
La nazione più vincente nel GP d'Italia è la Gran Bretagna a quota 21, seguita dal Brasile e dalla Germania a 10.
SAFETY CAR. 4 interventi negli ultimi 10 anni: 2018 (incidenti al via); 2020 (incidente di Magnussen, quindi interruzione per l’incidente di Leclerc); 2021 (tamponamento di Sainz a Giovinazzi al primo giro; ci furono anche due Virtual Safety Car); 2022 (una VSC per Vettel e una SC per Ricciardo fermi in pista).
Non solo la F1 a Monza
Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.
Domenica il post GP è imperdibile con Race Anatomy!
Con Fabio Tavelli e i suoi ospiti, il racconto degl GP con le analisi e gli approfondimenti su tutto quello che è successo in pista a Monza
