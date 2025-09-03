Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa della Ferrari. Per l'occasione, come fatto sulla SF-25, il tributo è al design di Niki Lauda, diventato negli anni un classico: il monegasco riprende il rosso, il sette volte campione del mondo il nome della leggenda austriaca sui due lati del casco. E su entrambi è presente lo storico stemma rettangolare del Cavallino Rampante

