Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrari, i caschi di Leclerc e Hamilton per il GP di Monza: omaggio a Lauda. FOTO

GP ITALIA fotogallery
8 foto
Foto: Instagram @scuderiaferrari

Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa della Ferrari. Per l'occasione, come fatto sulla SF-25, il tributo è al design di Niki Lauda, diventato negli anni un classico: il monegasco riprende il rosso, il sette volte campione del mondo il nome della leggenda austriaca sui due lati del casco. E su entrambi è presente lo storico stemma rettangolare del Cavallino Rampante

F1, LA FERRARI INCONTRA I TIFOSI A MILANO: IL LIVE STREAMING

ALTRE FOTOGALLERY

Leclerc-Hamilton, omaggio a Lauda: caschi a Monza

GP ITALIA

Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa...

8 foto

Febbre da F1 a Milano: attesa per l'evento Ferrari

L'ATTESA

Numerosissimi sin dal primo pomeriggio i tifosi delle Ferrari pronti ad abbracciare i piloti...

6 foto

Ferrari, la livrea per Monza è un omaggio a Lauda

gp italia

La Ferrari ha svelato la livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a...

14 foto

Tutto su Monza: 10 cose da sapere sul GP d'Italia

GP ITALIA

E' il circuito che più ha ospitato in assoluto più GP del Mondiale di F1. Ma non solo: Monza, tra...

11 foto

I piloti che hanno vinto più volte il GP d'Italia

CLASSIFICA

Michael Schumacher e Lewis Hamilton comandano la classifica dei plurivincitori a Monza con 5...

10 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...