Ferrari, i caschi di Leclerc e Hamilton per il GP di Monza: omaggio a Lauda. FOTO
Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa della Ferrari. Per l'occasione, come fatto sulla SF-25, il tributo è al design di Niki Lauda, diventato negli anni un classico: il monegasco riprende il rosso, il sette volte campione del mondo il nome della leggenda austriaca sui due lati del casco. E su entrambi è presente lo storico stemma rettangolare del Cavallino Rampante
- Il rosso di Lauda e il font utilizzato sulla Ferrari T312 con cui l'austriaco conquistato la vittoria del titolo Mondiale nel 1975: un tributo al passato della Scuderia
- Lewis Hamilton, diversamente da Charles Leclerc, mantiene il giallo ma introduce anche il bianco nella parte laterale e posteriore del casco. E sui lati anche l'omaggio alla leggenda austriaca