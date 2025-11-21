F1, GP Las Vegas: il meteo dal circuito negli Usa
La pioggia, già caduta abbondante nei giorni scorsi, potrebbe tornare a Las Vegas nella giornata delle qualifiche. Meteo temuto soprattutto per una pista che, date le sue caratteristiche, rischierebbe di diventare ancora più insidiosa. Qui tutte le previsioni fino alla gara di domenica. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Condizioni meteo da monitorare ae, dove la F1 è arrivata per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le precipitazioni delle scorse ore, la pioggia potrebbe tornare anche nella gornata delle qualifiche. Ecco cosa dicono le previsioni.
- Parzialmente nuvoloso al mattino, poi più nuvoloso nel pomeriggio. Aumento della probabilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Moderata probabilità di pioggia leggera per FP2.
- Vento leggero da sud-est.
- FP1: 14°C.
- FP2: 12°C.
- Massima: 15°C.
- Da parzialmente a prevalentemente nuvoloso con ancora possibilità di rovesci fino a metà pomeriggio. Possibilità di pioggia in diminuzione per le sessioni, soprattutto per le qualifche.
- Vento leggero da nord-ovest.
- FP3: 14°C.
- Qualifiche: 12°C.
- Massima: 15°C
- Prevalentemente soleggiata. Prevista gara sotto un cielo stellato e asciutta.
- Vento leggero da nord-ovest.
- Inizio gara: 14°C.
- Temperatura massima: 17°C.