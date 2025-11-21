Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Las Vegas: il meteo dal circuito negli Usa

che tempo fa fotogallery
5 foto

La pioggia, già caduta abbondante nei giorni scorsi, potrebbe tornare a Las Vegas nella giornata delle qualifiche. Meteo temuto soprattutto per una pista che, date le sue caratteristiche, rischierebbe di diventare ancora più insidiosa. Qui tutte le previsioni fino alla gara di domenica. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

Las Vegas, rischio pioggia? Tutte le previsioni

che tempo fa

La pioggia, già caduta abbondante nei giorni scorsi, potrebbe tornare a Las Vegas nella giornata...

5 foto

Viva Las Vegas! La F1 corre in Nevada

TUTTO SUL GP

Fino all'ultima bandiera a scacchi, fuori e dentro la pista: qui, scatto dopo scatto, tutto il...

18 foto

Willams e tutte le livree speciali a Las Vegas

LE AVETE VISTE?

Si scatena la fantasia con il terzultimo appuntamento del Mondiale di F1: Williams, Racing Bulls,...

19 foto

Pirelli, le gomme per Las Vegas una 'conferma'

LE SCELTE

Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della...

8 foto

Hamilton luccicante: ecco il casco per Las Vegas

f1

La F1 sarà in pista nel weekend a Las Vegas (LIVE su Sky e in streaming su NOW) e...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    A Kurtz 5% di Mercedes, Wolff resta team principal

    L'ANNUNCIO

    George Kurtz diventa co-proprietario del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 attraverso l'acquisizione...

    La F1 a Las Vegas: prime libere LIVE all'1.30

    guida tv

    La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...

    Massa e il crashgate: Mondiale 2008 va a processo

    f1

    L'Alta Corte di Londra ha respinto la richiesta di archiviazione sul cosiddetto 'crashgate': una...