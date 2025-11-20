Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Las Vegas negli Usa

LE SCELTE fotogallery
8 foto

Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

Pirelli, le gomme per Las Vegas una 'conferma'

LE SCELTE

Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della...

8 foto

Hamilton luccicante: ecco il casco per Las Vegas

f1

La F1 sarà in pista nel weekend a Las Vegas (LIVE su Sky e in streaming su NOW) e...

7 foto

"Strip Circuit", così è la pista di Las Vegas

IL TRACCIATO

Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al...

7 foto

F1 a Las Vegas, domenica il GP alle 5: calendario

LA STAGIONE

Dopo la settimana di pausa, la Formula 1 farà tappa a Las Vegas per il 22esimo GP della stagione...

28 foto

Hamilton, 21 GP senza podio con la Ferrari

classifica

Stagione molto complicata per Lewis Hamilton. Dopo il ritiro in Brasile, il britannico è a quota...

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Hamilton: "Concentrato anche quando dormo"

    DALLA BBC

    Le parole del pilota Ferrari riportate dalla Bbc dopo le affermazioni di Elkann nel post GP...

    Sotto le luci di Las Vegas: la F1 è LIVE su Sky

    guida tv

    La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025 per il Gran Premio di Las Vegas: tutto...

    Vasseur: "Las Vegas speciale, Ferrari può lottare"

    ferrari

    Il team principal suona la carica e indica anche quello a cui bisognerà prestare attenzione: "A...