Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Las Vegas negli Usa
Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne.
- Con un titolo piloti ancora da assegnare e una volta finale che resta incerta, l Mondiale di F1 si prepara a vivere il suo terzultimo appuntamento della stagione sul tracciato cittadino di Las Vegas. Qui, con i dati diffusi da Pirelli, tutto quello che c'è da sapere sulla scelta delle gomme.
- Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma: C3, C4 e C5.
- Questa scelta conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne.
- Sarà la gestione della temperatura degli pneumatici, soprattutto nelle qualifiche. L’anticipazione delle sessioni di pista sarà un aiuto per i piloti che troveranno così condizioni meno rigide che facilitano il riscaldamento delle gomme.
- Sarà comunque cruciale effettuare un giro di preparazione prima di quello lanciato per portare le mescole nella corretta finestra di utilizzo. I pneumatici di quest’anno presentano inoltre proprietà meccaniche migliorate, che dovrebbero ridurre il degrado, evidente lo scorso anno sulla media.
- La scelta di non optare per un tris ancora più morbido è legata al rischio che il graining, sottolinea Pirelli.
- Il circuito di Las Vegas, composto da 17 curve e 50 giri di gara, è unico nel suo genere sia per i tempi sul giro registrati lungo la Strip, sia per le sue caratteristiche tecniche. Con una lunghezza di 6,201 km, è il secondo tracciato più lungo del calendario dopo Spa e uno dei più veloci in termini di media sul giro. Nel 2024, Alex Albon su Williams ha raggiunto la velocità massima più alta della stagione (368 km/h) sul rettilineo tra le curve 12 e 14.
- ... viene percorso in piena accelerazione, attraversando luoghi iconici come il Venetian e il Caesars Palace, sede dei primi due GP di Las Vegas. Se nel 1981 e 1982 il tracciato era ricavato in un parcheggio, oggi si snoda sulle principali strade della città, con arredi urbani e residui oleosi dovuti al traffico quotidiano, che riducono l’aderenza. L’evoluzione della pista nel corso del fine settimana sarà particolarmente marcata.