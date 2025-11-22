Formula 1, la griglia di partenza del Gp Las Vegas
Sedicesima pole in carriera per Lando Norris, la prima a Las Vegas: in prima fila anche Verstappen, con Piastri 5° e Leclerc 9°. Antonelli solo 17°, Hamilton addirittura ultimo per la prima volta in carriera. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 5. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris conquista la terz'ultima pole position della stagione 2025, su asfalto bagnato e tanti colpi di scena.
- In prima fila con il leader del Mondiale c'è Verstappen, poi Sainz e Russell. Quinto Piastri, nono Leclerc.
- Antonelli (17°) e Hamilton (20°) eliminati nel Q1.
- Di seguito la griglia di partenza aggiornata: