Sedicesima pole in carriera per Lando Norris, la prima a Las Vegas: in prima fila anche Verstappen, con Piastri 5° e Leclerc 9°. Antonelli solo 17°, Hamilton addirittura ultimo per la prima volta in carriera. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 5. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE