F1, GP Las Veags: i 10 piloti eliminati in qualifica e da dove partiranno in griglia
I verdetti su chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni delle qualifiche in Nevada: chi sono i 10 eliminati e da dove scatteranno in griglia di partenza.
- Russell su Mercedes il più veloce in 1:53.144. Poi Verstappen e Alonso. Eliminati: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda, Hamilton. Partiranno in griglia così:
- ALBON (WILLIAMS), 16° IN 1:56.220
- ANTONELLI (MERCEDES), 17° IN 1:56.314
- BORTOLETO (SAUBER), 18° IN 1:56.674
- TSUNODA (RED BULL), 19° IN 1:56.798
- HAMILTON (FERRARI), 20° IN 1:57.115
- Russell il più veloce anche della seconda sessione di qualifiche, poi Hadjar e Sainz. Eliminati: Hulkenberg, Stroll, Ocon, Bearman, Colapinto. Partiranno in griglia così:
- HULKENBERG (SAUBER), 11° IN 1:52.781
- STROLL (ASTON), 12° IN 1:52.850
- OCON (HAAS), 13° IN 1:52.987
- BEARMAN (HAAS), 14° IN 1:53.094
- COLAPINTO (ALPINE), 15° IN 1:53.683