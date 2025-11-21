Formula 1, GP Las Vegas: la diretta delle seconde prove libere negli Usa
Si gira per la seconda sessione di prove libere dopo il miglior tempo di Leclerc nelle FP1. McLaren finora sottotono, ci sarà una reazione? In ombra anche le Mercedes, mentre prima del via è arrvata qualche goccia di pioggia. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
VIA ALLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE A LAS VEGAS
Qualche goccia di pioggia prima del via, ma al momento non sembrano rappresentare un problema
E' arrivata la pioggia a Las Vegas
Amici di Sky, appassionati della F1 e... #PazziDellaNotte, benvenuti o bentornati Las Vegas. Pronti a seguire con voi le seconde libere in Nevada. La diretta in tv è come sempre sul canale 207, qui la cronaca giro dopo giro e il monitor de tempi. Su i motori!
ALI MCLAREN. Le monoposto Papaya, su un circuito dove hanno sempre avuto difficoltà, presentano delle novità sulle ali: su un circuito da basso carico, trimmati i bordi d’uscita di alcune porzioni dell’ala per avere poca resistenza all’avanzamento. Ma l'andamento delle FP1 è stato difficoltoso sia per Norris che per Piastri. Guarda il VIDEO
AL MURETTO MCLAREN. Immagini particolari dal box della McLaren a Las Vegas, dove il team principal italiano Stella dimostra un approccio diverso dai colleghi degli altri team: segue la sessione di libere guardano sul monitor la sola telemetria. Qui il VIDEO
IL PODCAST CON VERSTAPPEN E BORTOLETO. Il pilota della Red Bull e quello della Sauber si confermano amici e confermano la reciproca stima. Qui, dal podcast 'Pelas Pistas', il racconto del loro primo incontro in pista. Guarda il VIDEO
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: Las Vegas Strip Circuit
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Tracciato inaugurato: 2023
- Giri del GP: 50
Il meteo in vista delle seconde libere
- Aumento della probabilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio: 40% per le FP2
- Vento leggero da sud-est.
- FP2: 12°C.
- Massima: 15°C.
LE GOMME. Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne. I DETTAGLI
Pirelli, le gomme per il GP di F1 a Las Vegas sono una 'conferma'. I DETTAGLI
LA SITUAZIONE. A Las Vegas si riparte con la lotta per il titolo, tutta ancora da scrivere e da vivere. Norris è in testa alla classifica piloti, ma attenzione a Piastri e anche a Verstappen. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano tre GP e una Sprint Race alla fine della stagione. TUTTO SULLA VOLATA FINALE
LIVREE SPECIALI. Si scatena la fantasia con il terzultimo appuntamento del Mondiale di F1: Williams, Racing Bulls, Sauber e Alpine si sono rifatte il look per presentare una livrea speciale nel weekend del Nevada. GUARDA LE FOTO
George Kurts acquista il 5% di Mercedes: Toto Wolff resta team principal
George Kurtz diventa co-proprietario del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 attraverso l'acquisizione di una quota di minoranza di Toto Wolff (5%). Il fondatore e Ceo di CrowdStrike è stato nominato consulente tecnologico. Non cambia (al momento) la struttura e la governace della scuderia di Brackley. COMUNICATO
George Kurts acquista il 5% di Mercedes: Toto Wolff resta team principal
A LECLERC LE LIBERE 1. La Rossa del monegasco al comando al termine della prima sessione di prove libere in Nevada: Leclerc chiude davanti ad Albon (Williams) e Tsunoda (Red Bull). Quarto tempo per Verstappen e tanta fatica per le McLaren del leader del campionato Norris e di Piastri (sesto e ottavo). Nono Antonelli e decimo Hamilton. Qui tutti i risultati: guarda il VIDEO.
Nella puntata precedente: gli highlights del GP Brasile
Atto finale nella F1 Academy: titolo a Pin o a Weug?
Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.
Così vi raccontiamo il Mondiale: il team di Sky Sport F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box
Non perdere domenica Race Anatomy nel post GP!
L'approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il resto del programma nelle prossime ore su Sky
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 21 – sabato 22 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Gara 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 10, 13, 18, 21: F1 – Qualifiche (replica)
Notte sabato 22 – domenica 23 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Gara 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.15, 12, 14, 16.30, 20: F1 – Gara (replica)
Il programma delle repliche di qualifche e GP su Sky
- Replica qualifche, primi passaggio: ore 7.30 e 10.30 di sabato 22 novembre
- Replica GP, primi passaggi: ore 9 e 12 di domenica 23 novembre