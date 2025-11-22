'CASO TOMBINO', GLI AGGIORNAMENTI. Il tombino che ha causato la bandiera rossa nelle FP2 è stato smontato e ulteriormente ispezionato. È stato riscontrato un guasto specifico nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte. Oltre al lavoro svolto per risolvere il problema identificato, il coperchio di questo tombino è stato saldato per fornire un'ulteriore mitigazione. Tutti gli altri tombini sulla linea di gara o in prossimità di essa sono stati nuovamente ispezionati durante la notte e sono state eseguite saldature aggiuntive su altri 14 presenti.