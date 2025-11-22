Siamo nel vivo di un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nella notte tra venerdì e sabato, via alla terza sessione all'1.30, mentre alle 5 del mattino scatta la lotta alla pole. Domenica, sempre alle 5, il semaforo verde della gara nell’iconico circuito cittadino notturno. Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.