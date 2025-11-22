Offerte Black Friday
GP Las Vegas
Fine
Prove Libere 2
  1. 1.L. Norris
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.C. Leclerc
GP Las Vegas
Fine
Prove Libere 2
Formula 1, GP Las Vegas: la diretta delle terze prove libere negli Usa

Pronti a ripartire lungo le strade di Las Vegas per la terza e ultima sessione di prove libere in Nevada: ieri Leclerc (Ferrari) il migliore nelle FP1 e Norris (McLaren) nelle FP2. Il britannico, leader del Mondiale, a caccia di punti fondamentali per l'allungo decisivo quando mancano tre gare e una Sprint al termine del campionato. Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI L MONITOR DEI TEMPI DALL'1.30

TERZE LIBERE LIVE SU SKY DALL'1.30

'CASO TOMBINO', GLI AGGIORNAMENTI. Il tombino che ha causato la bandiera rossa nelle FP2 è stato smontato e ulteriormente ispezionato. È stato riscontrato un guasto specifico nel meccanismo di chiusura, ed è stato possibile risolvere il problema durante la notte. Oltre al lavoro svolto per risolvere il problema identificato, il coperchio di questo tombino è stato saldato per fornire un'ulteriore mitigazione. Tutti gli altri tombini sulla linea di gara o in prossimità di essa sono stati nuovamente ispezionati durante la notte e sono state eseguite saldature aggiuntive su altri 14 presenti.

Amici di Sky, appassionati della F1 e... #PazziDellaNotte, benvenuti a Las Vegas! Pronti a seguire con voi anche le terze libere in Nevada. La diretta in tv è come sempre sul canale 207, qui la cronaca giro dopo giro e il monitor de tempi. Alle 5, invece, sarà il momento della qualifica. 

IL 'TOMBINO' DI LAS VEGAS. La questione sicurezza torna in voga nella seconda sessione di libere a Las Vegas: sessione interrotta a causa di un tombino (due bandiere rosse). Qui era già successo nel 2023, ma sono diversi i PRECEDENTIin F1.

E' successo ancora: quando i tombini diventano protagonisti

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome: Las Vegas Strip Circuit
  • Curve: 17
  • Curve a destra: 6
  • Curve a sinistra: 11
  • Lunghezza: 6.201 km
  • Tracciato inaugurato: 2023
  • Giri del GP: 50
METEO. Condizioni meteo da monitorare a Las Vegas, dove la F1 è arrivata per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le precipitazioni che hanno accolto i piloti al loro arrivo al circuito, la pioggia ètornata nelle ore precedenti alla terza e ultima sessione di prove libere. Qui le previsioni per oggi:

  • Da parzialmente a prevalentemente nuvoloso con ancora possibilità di rovesci fino a metà pomeriggio. Possibilità di pioggia in diminuzione per le sessioni, soprattutto per le qualifche.
  • Vento leggero da nord-ovest.
  • FP3: 14°C.
  • Qualifiche: 12°C.
  • Massima: 15°C

LA SITUAZIONE. A Las Vegas si riparte con la lotta per il titolo, tutta ancora da scrivere e da vivere. Norris è in testa alla classifica piloti, ma attenzione a Piastri e anche a Verstappen. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano tre GP e una Sprint Race alla fine della stagione. TUTTO SULLA VOLATA FINALE

IL CIRCUITO. Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue CARATTERISTICHE.

LE GOMME. Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne. SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

Pirelli, le gomme per il GP di F1 a Las Vegas sono una 'conferma'. I DETTAGLI

ULTIMO E DECISIVO ATTO IN F1 ACADEMY. la pole va a Cloe Chambers (la sua quarta nel 2025). Più indietro le pretendenti al titolo: quarto tempo per la leader della classifica Pin, quinta Weug. GUARDA VIDEO

SECONDE LIBERE A NORRIS. E' del britannico su McLaren il miglior tempo (1.33.602) nelle seconde prove libere del Gran premio di Formula 1 a Las Vegas, segnate da due bandiere rosse. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, dietro alla Mercedes di Kimi Antonelli. Decima posizione per la rossa di Lewis Hamilton. GLI HIGHLIGHTS

PRIME LIBERE A LECLERC. La Rossa del monegasco al comando al termine della prima sessione di prove libere in Nevada: Leclerc chiude davanti ad Albon (Williams) e Tsunoda (Red Bull). Quarto tempo per Verstappen e tanta fatica per le McLaren del leader del campionato Norris e di Piastri (sesto e ottavo). Nono Antonelli e decimo Hamilton. GUARDA IL VIDEO

Il terzultimo round del Mondiale tutto LIVE su Sky

Siamo nel vivo di un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nella notte tra venerdì e sabato, via alla terza sessione all'1.30, mentre alle 5 del mattino scatta la lotta alla pole. Domenica, sempre alle 5, il semaforo verde della gara nell’iconico circuito cittadino notturno. Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.

Tutte le news su Sky Sport24 e Skysport.it

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Cosa vedremo nelle prossme pre in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 1.15: Paddock Live
  • Ore 1.30: F1 - Prove Libere 3
  • Ore 2.30: Paddock Live
  • Ore 3.10: F1 Academy – Gara 1
  • Ore 4.15: Warm Up
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 5: F1 – Qualifiche
  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.45: Paddock Live Show
  • Ore 10, 13, 18, 21: F1 – Qualifiche (replica)

Orari delle repliche delle qualifche su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Repliche qualifche, primi passaggi: ore 7.30 e 10.30 di sabato 22 novembre