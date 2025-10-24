Verstappen domina anche ad Austin e riapre defintivamente il Mondiale. Il campione del mondo chiude davanti a Norris e Leclerc, che conquista il 6° podio stagionale per la Ferrari. Poi Hamilton, il leader del campionato Piastri e Russell. Antonelli 13° dopo un contatto con Sainz, ritiro per Carlos e penalità di 5 posizoni nella prossima gara. Sanzione anche per la Red Bull di Max: investigazione e multa di 50mila euro per irregolarità prima del via.