- 1.C. Leclerc
- 2.A. Antonelli
- 3.N. Hulkenberg
Formula 1, GP Messico: la diretta delle seconde prove libere
Dopo il miglor tempo di Leclerc nella prima sessione, ripartono a mezzanotte le libere del GP Messico. Ancora sessanta minuti per provare a decfifare meglio un weekend dove ci si attende ancora un round nella sfida mondiale tra il leader Piastri, il compagno di squadra Norris e Verstappen con la rediviva Red Bull. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Messico! Ventesimo round del Mondiale e pronti a vivere con voi le seconde libere che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui intempo reale con la cronaca testuale e il monitor dei tempi. Via, si rparte con #SkyMotori!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
Sai tutto sul circuito del ventesimo appuntamento del Mondiale? Ecco tutte le CARATTERISTICHE dell'Autodromo Fratelli Rodriguez
Il meteo per le seconde libere
- Moderata probabilità di rovesci per le seconde.
- FP2: 25°C.
- Temperatura massima: 24°C.
LE GOMME. Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede un salto di mescola tra la più dura del tris e la media. Se infatti Medium e Soft rimarranno, come l’anno scorso, C4 e C5, la Hard sarà invece C2. QUI I DETTAGLI DELLA SCHEDA PIRELLI
LA CLASSIFICA. Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: dopo Austin, guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Ferrari e Red Bull insidiano la Mercedes per il 2° posto nel Costruttori.
Le classifiche del Mondiale dopo il GP di Austin
Nove rookie in pista nelle prime libere del GP Messico per ottemperare agli obblighi regolamentari, il più veloce è stato Lindblad su Red Bull (ha girato al posto di Verstappen). Per la Ferrari ha girato Fuoco (al posto di Hamilton). Ecco tutti i risultati e i tempi.
LIBERE 1 A LECLERC. Il pilota monegasco della Ferrari il miglior tempo nella prima sessione di libere: 1:18.380. Antonelli secondo e Hulkenberg terzo. Quarto il leader del campionato Piastri. Nove rookie in pista per ottemperare agli obblighi regolamentari, il più veloce è stato Lindblad su Red Bull (ha girato al posto di Verstappen). Si riparte a mezzanotte con le FP2.CRONACA E HIGHLIGHTS
Nella puntata precedente: gli highlights del GP Usa
Verstappen domina anche ad Austin e riapre defintivamente il Mondiale. Il campione del mondo chiude davanti a Norris e Leclerc, che conquista il 6° podio stagionale per la Ferrari. Poi Hamilton, il leader del campionato Piastri e Russell. Antonelli 13° dopo un contatto con Sainz, ritiro per Carlos e penalità di 5 posizoni nella prossima gara. Sanzione anche per la Red Bull di Max: investigazione e multa di 50mila euro per irregolarità prima del via.
