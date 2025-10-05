F1, GP Singapore: la gara perfetta di Russell. Le pagelle della gara con Leo Turrini
A MArina Bay una gara sontusa di Russell, da 10! Verstappen non perde di vista il Mondiale, bravo Kimi che lotta anche se si complica la vita al via. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna in pista in Texas il 19 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP SINGAPORE: CRONACA E HIGHLIGHTS
- Russell (Mercedes) - 10. Protagonista impeccabile di un week end perfetto. Toto Wolff farà bene ad allungargli il contratto…
- Antonelli (Mercedes) - 7. Si complica la vita al via, ha un compagno di squadra formidabile ma il sorpasso su Leclerc è bello e il quinto posto ci sta.
- Norris (McLaren) - 6,5. Aggressivo allo start con Piastri, ma con Verstappen sceglie di non osare. Comunque insieme al detestato Oscar può festeggiare il decimo titolo costruttori per McLaren…
- Piastri (McLaren) - Piastri 6. Troppo piagnucoloso per il contatto con il compagno di squadra.
- Verstappen (Red Bull) - 8,5. Voleva vincere, non ci riesce ma tiene dietro il duo McLaren. Lui al mondiale non smette di pensare.
- Hamilton (Ferrari) - 5,5. Ci mancava solo il guaio finale ai freni. L’anonimato Ferrari lo sta avvilendo.
- Leclerc (Ferrari) - 5,5. E’ chiaramente prigioniero di una comprensibilissima depressione.
- Tsunoda (Red Bull) - 0. Doppiato un’altra volta dal collega di garage olandese. Non lo ammetterà mai, ma di sicuro rimpiange la monoposto di Faenza.
- Sainz (Williams) - 9. Singapore è casa sua, vedi impresa con la Rossa nel 2023. Va a punti scattando dalla coda o quasi dello schieramento. Grande
- Albon (Williams) - 5. Troppo condizionato dalla partenza dal fondo.
- Hadjar (Racing Bulls) - 6. Il suo motore funziona un po’ a singhiozzo e lui fa bene a lamentarsene.
- Lawson (Racing Bulls) - 5,5. Scommette sul cambio gomme ritardato ma raccoglie niente.
- Alonso (Aston Martin) - 10. Non è un voto al pilota, sempre comunque dignitoso, ma all’umorista che ci delizia con i suoi team radio!
- Stroll (Aston Martin) - 4. Lui non si diverte manco via radio.
- Gasly (Alpine) - 5,5. Non vede l’ora che finisca questa orrenda stagione con la Alpine “briatorizzata”.
- Colapinto (Alpine) - 6. Il Gaucho firma una prestazione decorosa.
- Hulkenberg (Sauber) - 5. Uno svarione gli costa qualche posizione.
- Bortoleto (Sauber) - 6. La verde Binotta non gli permette di brillare come meriterebbe.
- Ocon (Haas) - 5. Perde nettamente il duello con l’Orsetto compagno di squadra.
- Bearman (Haas) - 6,5. A dispetto della inesperienza, è lui il vero leader della Haas.