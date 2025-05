Si torna a girare per la seconda sessione di prova in Spagna. FP1 a Norris su McLaren, poi la Red Bull di Verstappen e le Ferrari, che hanno mostrato un buon passo gara. E' il weekend che vede l'introduzione della nuova direttiva per ridurre la flessibilità delle ali anteriori. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

