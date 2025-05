Alla luce della nuova direttiva tecnica che riduce la flessibilità delle ali anteriori, ecco come è cambiata quella della Ferrari. E novità ci sono anche sulla posteriore della SF-25. Qui l'analisi di Matteo Bobbi attraverso FOTO e VIDEO. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

LA VIDEO ANALISI DI MATTEO BOBBI - F1, GP SPAGNA: PRIME LIBERE LIVE