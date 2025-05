Giro, si torna a scalare: la 19^ tappa LIVE

Si decide il Giro d'Italia 108. Tra oggi e domani gli ultimi due tapponi di montagna che stabiliranno la classifica finale. Si parte con i 166 chilometri tra Piemonte e Valle d'Aosta, 5 GPM (tre di prima categoria) e arrivo a Champoluc. Adam Yates e Carapaz lanciano la sfida alla maglia rosa Del Toro. Il Giro è in diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW

CLASSIFICHE - TUTTE LE TAPPE