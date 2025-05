Motocross, la MXGP torna in Germania: il round 10 su Sky

Dopo l'entusiasmante prova francese di Ernée, il Mondiale MXGP entra nel vivo con un altro tempio del motocross, la leggendaria pista di Teutschenthal , in Germania . Siamo al decimo round, il giro di boa della stagione. Qui, a pochi chilometri da Halle, nell'ex Germania Est, il motocross ha radici profonde. La "Talkessel" - questo il nome del tracciato – è un vero e proprio anfiteatro naturale. Non a caso "conca" è la traduzione letterale: il circuito si adagia sul fondo di questa depressione, creando una pista unica e suggestiva fatta di grandi salti, lunghi canali e curve in contro pendenza.

Ancora Febvre vs Coenen

In pista si rinnoverà la sfida tra il leader della classifica Romain Febvre e Lucas Coenen, usciti a pari punti dal precedente round francese. I due sono separati in classifica da 47 punti e tutto può ancora succedere. Nelle ultime gare si sono spartiti le vittorie, per il round tedesco non si può sottovalutare Jeffrey Herlings che, nonostante una tipologia di fondo sulla carta a lui ostile, ha sempre ottenuto grandi risultati in questa pista. E poi c’è la pattuglia italiana con Andrea Bonarcorsi sulla Fantic Motor a un passo dal podio del precedente GP e Mattia Guadagnini sulla Ducati a caccia di riscatto. In gara anche Alberto Forato seppur ancora convalescente dopo il brutto infortunio al ginocchio.