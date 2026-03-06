F1, oggi libere del GP Australia: risultati e tempi della prima giornata a Melbourne
Le Ferrari dominano le prime prove libere del Gran premio di Formula 1 dell'Australia, a Melbourne. Charles Leclerc ha segnato il giro più veloce in 1'20"267, davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton (+0"469). Terzo tempo per Max Verstappen. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- 1:20.267
- 1:20.736
- 1:20.789
- 1:21.087
- 1:21.313
- 1:21.342
- 1:21.371
- 1:21.376
- 1:21.696
- 1:21.969
- 1:22.161
- 1:22.323
- 1:22.613
- 1:22.682
- 1:23.130
- 1:23.325
- 1:24.022
- 1:24.035
- 1:24.391
- 1:24.620
- 1:50.334
- Senza tempo