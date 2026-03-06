Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, oggi libere del GP Australia: risultati e tempi della prima giornata a Melbourne

IL PRIMO WEEKEND fotogallery
22 foto

Le Ferrari dominano le prime prove libere del Gran premio di Formula 1 dell'Australia, a Melbourne. Charles Leclerc ha segnato il giro più veloce in 1'20"267, davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton (+0"469). Terzo tempo per Max Verstappen. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Haaland dice Verstappen o Hamilton: pronostici F1

LE PREVISIONI

Gli account social della Formula 1 hanno pubblicato le risposte di diversi personaggi dello sport...

14 foto

Melbourne, la festa del Day-1: l'arrivo dei piloti

GP AUSTRALIA

Prima giornata e già tanta voglia di Formula 1 a Melbourne, con tantissimi tifosi ad accogliere i...

15 foto

Bentornata F1, tra incognite e meravigliose follie

GP AUSTRALIA

A poco più di 90  giorni dal primo titolo mondiale di Lando Norris la F1 torna in pista....

11 foto

I piloti 2026 con più gare in F1: Alonso in testa

classifica

La Formula 1 inaugura la stagione 2026 questo weekend con il GP d'Australia. Ma quali sono i...

10 foto

F1 2026, i team con la coppia piloti più vincente

verso melbourne

Nel weekend inizierà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 con il GP d'Australia....

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1 al via: libere LIVE su Sky, FP2 alle 6

    GUIDA TV

    Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete...

    L'Uomo della Domenica, Enzo Ferrari

    nuovo episodio

    La nuova puntata de "L’Uomo della Domenica" racconta Enzo Ferrari, il Signore delle Rosse che ha...

    F1 stanotte al via: libere LIVE su Sky alle 2.30

    GUIDA TV

    Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete...