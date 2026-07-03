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GP Gran Bretagna
3 luglio - 5 luglio 2026
Circuito GP Gran Bretagna
GP Gran Bretagna
3 luglio - 5 luglio 2026
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Formula 1, GP Silverstone: la diretta delle prove libere in Gran Bretagna

Solo 60' di prove nel weekend dove torna la Sprint Race, con le qualifiche per la gara sui 100 km che scatteranno alle 17.30 di oggi. La sfida in casa Mercedes tra il leader Antonelli e Russell pronta a vivere un altro atto? Occhio a Hamilton, Verstappen e alla voglia di riscatto di Leclerc. Senza dimenticare la McLaren, altro team che gioca in casa... Il GP della Gran Bretagna è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

DALLE 13.30 LA DIRETTA SKY DELLE PROVE LIBERE

LIVE

Le previsioni meteo per libere e qualifiche Sprint

Giornata prevalentemente soleggiata con temperature che varieranno dai 12°C del mattino ai 25°C di massima, accompagnate da venti moderati con una velocità media di circa 15 km/h e raffiche che potrebbero raggiungere i 35-40 km/h. Non sono previste precipitazioni, grazie alla presenza di un'area di alta pressione che garantirà condizioni asciutte per le gare. Infine, con abbondante sole, la temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 40°C nel pomeriggio.

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Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP Austria

Silverstone, la F1 nella culla del motorsport: come seguire tutto su Sky

Fino a domenica 5 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8. Oggi si accendono i motori con l’unica sessione di prove libere del weekend, in programma alle 13.30, seguita alle 17.30 dalle qualifiche della Sprint Race. Sabato alle 13 semaforo verde per la Sprint, mentre alle 17 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

Non solo F1 in pista a Silverstone

Domenica, alle 16, il via della gara. In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale.

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La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Domenica non perdere il post GP: c'è Race Anatomy!

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Tutto la programmazione di oggi live su Sky Sport F1

  • Ore 08.40: F1 Academy Championship – Prove Libere
  • Ore 09.45: F3 – Prove Libere
  • Ore 10.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: F3 - Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 16.45: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 18.30: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 18.55: F1 Academy Championship - Qualifiche
  • Ore 19.45: Paddock Live Show
  • Ore 20.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Domani la Sprint, tutto il mprogramma sul canale 207

  • Ore 10.30: F3 – Sprint Race
  • Ore 12.15: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 13: F1 – Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 14: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 14.40: F2 – Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 16.15: Warm Up (anche su TV8)
  • Ore 16.30: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 17: F1 – Qualifiche (anche su TV8)
  • Ore 18.15: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 19: F1 Academy Championship - First Race
  • Ore 20: Paddock Live Show

Cosa vedremo domenic a LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 09.20: F3 – Feature Race
  • Ore 10.55: F1 Academy Championship - Second Race
  • Ore 12.10: F2 – Feature Race
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 16: F1 - Gara
  • Ore 18: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 18.30: Debriefing
  • Ore 19: Notebook
  • Ore 19.15: Race Anatomy

Orari delle repliche: i principali passaggi

  • Qualifiche Sprint: ore 21 e ore 23 del 3 luglio
  • Sprint Race: ore 20.30 e ore 23.30 del 4 luglio
  • Qualifiche: ore 21.30 del 4 luglio e ore 00.15 del 5 luglio
  • Gran Premio: ore 21 e ore 23 del 5 luglio