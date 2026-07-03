Solo 60' di prove nel weekend dove torna la Sprint Race, con le qualifiche per la gara sui 100 km che scatteranno alle 17.30 di oggi. La sfida in casa Mercedes tra il leader Antonelli e Russell pronta a vivere un altro atto? Occhio a Hamilton, Verstappen e alla voglia di riscatto di Leclerc. Senza dimenticare la McLaren, altro team che gioca in casa... Il GP della Gran Bretagna è live su Sky e in streaming su NOW

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