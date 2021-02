1/20

RINNOVO DI CONTRATTO - Il contratto di Hamilton con la Mercedes era scaduto da oltre un mese. Oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo per il 2021, ma secondo le fonti di Sky Sport si tratta un accordo biennale 1+1 (con opzione a favore sia di Lewis sia della Mercedes): il campione del mondo vuole vedere come sarà il lavoro in vista delle nuove regole in arrivo nel 2022. Nel contratto è compresa anche la creazione di una fondazione a scopo benefico per promuovere la diversità e l'inclusione nel mondo dei motori