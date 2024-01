Il pilota britannico della Mercedes compie il 7 gennaio 39 anni. Sette, come i titoli vinti in Formula 1 che gli hanno permesso di eguagliare Michael Schumacher. Qui tutti i suoi trionfi dal 2008. Il Mondiale torna a marzo con la prima gara in Bahrain: sarà come sempre tutto in diretta su Sky

MONDIALE 2024: IL CALENDARIO UFFICIALE