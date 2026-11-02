Bologna in festa per Kimi Antonelli: viaggio nei luoghi del pilota F1 campione del mondo
Kimi Antonelli è il nuovo Campione del Mondo di Formula 1: per celebrare il successo straordinario del pilota italiano, ripercorriamo la sua vita disegnando l'atlante personale di Kimi. Un viaggio lungo oltre 28 mila chilometri, che parte dalla sua Bologna, passa anche per Shanghai e si chiude a Città del Messico, dove Kimi ha conquistato il suo primo titolo mondiale in F1. Sfogliamo, allora, le pagine di questo atlante e voliamo verso i luoghi principali della vita di Kimi Antonelli
- Kimi Antonelli nasce a Bologna il 25 agosto 2006 da mamma Veronica e papà Marco: due figure centrali, insieme alla sorella maggiore Maggie, che lo seguono e gli rimangono affianco fin dai primi kilometri sui go-kart.
- Kimi non crescerà esattamente a Bologna, ma a Casalecchio di Reno, un paese a pochi km dal capoluogo emiliano, che manterrà comunque una certa centralità nella vita di Antonelli...
- Piazza Maggiore, che secondo la leggenda ispirò Lucio Dalla nella scrittura della celebre "Piazza Grande" è uno dei principali luoghi di raccoglimento della città di Bologna, soprattutto nei momenti di festa collettiva.
- In uno di questi, la celebrazione della vittoria della Coppa Italia vinta dal Bologna nel 2025 contro il Milan, c'era anche Antonelli, super tifoso rossoblù, che ricorda così la sera del 14 maggio: "Dopo la partita abbiamo festeggiato e siamo andati in centro a Bologna a strombazzare"
- La passione per il Bologna ha avuto anche un confronto diretto nel GP di Imola dello scorso anno
- La squadra, capitanata da Lorenzo De Silvestri, ha infatti effettuato uno scambio di maglie con Antonelli
- Per Kimi maglia personalizzata con il suo numero, il 12
- Virtus o Fortitudo? Gli appassionati di basket bolognese non possono esimersi dal rispondere a questa domanda dal sapore amletico, anche se per Kimi non ci sono dubbi. Antonelli, infatti, più volte è stato visto al PalaDozza a seguire la Virtus in Serie A e in Eurolega.
- Nel 2025, un episodio curioso: le telecamere lo cercano durante la semifinale Scudetto tra Virtus e Olimpia Milano, ma finiscono per inquadrare Alessandro Luini, cestista amico di Alessandro Pajola. Confusione data dai capelli ricci?
- Come detto, Kimi cresce a Casalecchio di Reno, città in cui frequenta l'Istituto Tecnico Salvemini. L'anno scolastico 2024/25 è particolarmente importante per Kimi, che deve affrontare il primo grande ostacolo della sua vita. l'esame di maturità.
- Una prova che Kimi affronterà (e passerà) nell'estate del 2025, mentre è già impegnato nel suo primo Mondiale di Formula 1. E anche prima dell'esame Kimi si ritrova a firmare autografi: l'immagine perfetta per unire il Kimi adolescente "comune" alla stella nascente dei motori.
- Fin da piccolo, Kimi sviluppa una passione verace per i motori e le 4 ruote, muovendo i primi passi sui circuiti dell'Emilia Romagna, come il kartodromo di Pomposa, in provincia di Ferrara. Le sue prime imprese con i kart alimentano subito la sua fama, tanto che persino Valentino Rossi insisterà per conoscere il piccolo Antonelli.
- Con questo circuito in particolare, Kimi ha un rapporto speciale: Antonelli, infatti, quando può torna a fare visita sul tracciato ferrarese, anche per allenarsi dopo i weekend di gara.
- Marco Antonelli già nel 1993 fondò un suo team di kart, Antonelli Motorsport, in cui Kimi mosse i primi passi, come dimostra questa foto datata 2011 e postata da Marco stesso sul suo profilo Instagram.
- Nel 2020, però, la svolta: Antonelli senior e Dino Chiesa, un vero e proprio guru nel mondo del kart, uniscono le forze e fondano la AKM Motorsport. A posteriori, si può dire che Kimi sia il pilota più di successo che abbia corso finora con AKM.
- Con l'esordio nelle categorie più importanti del motorsport, Antonelli ha scelto San Marino come residenza. Dal 2024 Kimi vive nella Repubblica indipendente, in cui anche papà Marco ha degli interessi, dato che la sede della AKM Motorsport è fissata proprio a San Marino.
- Antonelli ha potuto ottenere la patente sfruttando le leggi di San Marino, che gli permettono di guidare auto di grossa cilindrata senza aspettare tre anni come in Italia.
- L'Autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari è stato molto frequentato ultimamente da Kimi, che nel mese di maggio 2025 ha corso il suo primo Gran Premio di Formula 1 sul territorio italiano, ricevendo l'amore incondizionato del pubblico.
- In seguito, Antonelli si è presentato più volte a Imola come spettatore e a volte anche per ricoprire ruoli speciali. Ad esempio durante la 6 Ore di Imola del Wec di quest'anno, quando il pilota della Mercedes è stato invitato per sventolare la bandiera verde e dare il via alla corsa.
- Un circuito mai frequentato da Kimi come pilota ad alto livello, invece, è quello di Misano Adriatico: qui Antonelli si è spesso presentato per assistere ad alcune gare, che riguardano anche il team di famiglia, l'AKM Motorsport.
- Kimi non si è fatto sfuggire, di certo, il Gran Premio di San Marino della MotoGP nel 2025, in cui ha seguito le gesta di un suo grande amico come Marco Bezzecchi, conosciuto in un altro luogo speciale per il nuovo campione del mondo della Formula 1...
- A Tavullia, nella terra di Valentino Rossi, Kimi ha avuto la possibilità di visitare il Ranch, la pista di motocross di proprietà dello stesso Rossi, su cui si allenano i piloti della Vr46 Academy.
- Antonelli, presente al Ranch durante la pausa di un mese del Mondiale di F1 ad aprile 2026, non si è cimentato in un giro sulle moto da cross, ma ha assistito alle sessioni in pista e si è scattato anche qualche foto con Rossi, Bezzecchi, Bulega e gli altri piloti dell'Academy.
- Tra i luoghi del cuore di Kimi Antonelli, non può mancare certamente la pista di Shanghai, il tracciato su cui l'italiano ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in Formula 1.
- L'ultimo italiano a riuscirci prima di lui era stato Giancarlo Fisichella nel 2006 a Sepang: vent'anni dopo, Kimi ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, in quella che è stata la prima di una serie di 5 vittorie consecutive. Il successo di Shanghai non è stato certo casuale...
- Da una gara su cui non si nutrivano grandi aspettative vista la penalità che lo avrebbe retrocesso in fondo alla griglia per il cambio del motore, il GP di Monza è diventato un appuntamento memorabile nella carriera di Antonelli. Rimontando dal 19° posto, Kimi è diventato il primo italiano a vincere a Monza dopo 60 anni.
- E i tifosi hanno celebrato a dovere la vittoria di Antonelli, l'eroe di Monza, che con il successo a casa sua ha messo una seria ipoteca sul titolo mondiale.
- Ci sono voluti 73 anni per vedere un italiano campione del mondo di Formula 1 dopo Alberto Ascari nel 1953, ma Kimi Antonelli ce l'ha fatta a regalare all'Italia motoristica una gioia storica.
- Gli sarebbe bastato arrivare nono a Città del Messico per diventare aritmeticamente campione, ma Kimi *inserire commento breve alla gara*.
- A Città del Messico si può chiudere l'atlante della vita di Kimi e si può dare inizio alle celebrazioni per il nostro Campione del Mondo.