Kimi Antonelli è il nuovo Campione del Mondo di Formula 1: per celebrare il successo straordinario del pilota italiano, ripercorriamo la sua vita disegnando l'atlante personale di Kimi. Un viaggio lungo oltre 28 mila chilometri, che parte dalla sua Bologna, passa anche per Shanghai e si chiude a Città del Messico, dove Kimi ha conquistato il suo primo titolo mondiale in F1. Sfogliamo, allora, le pagine di questo atlante e voliamo verso i luoghi principali della vita di Kimi Antonelli