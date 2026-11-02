Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Kimi Antonelli, dalle amicizie alle passioni: il campione di F1 fuori dalla pista

L'ALTRO KIMI fotogallery
16 foto
FOTO da kimi.antonelli - IG

Anche se ha appena conquistato il titolo di Campione del Mondo della Formula 1, Kimi Antonelli resta un ragazzo come tanti altri. Fuori dalla pista, il 20enne italiano vive le tradizionali sfide dei suoi coetanei (come l'ottenimento della patente di guida), si gode le sue amicizie e si diverte con le sue passioni. Venite con noi alla scoperta di Kimi Antonelli e delle curiosità che dovreste conoscere su di lui

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

"Maturo, futuro e...": così dicono di Kimi

DICONO DI LUI

Per tutta la stagione l'hanno rincorso ma anche elogiato: il talento purissimo di Kimi Antonelli...

8 foto

Bologna e non solo: l'atlante del cuore di Kimi

A CASA SUA

Kimi Antonelli è il nuovo Campione del Mondo di Formula 1: per celebrare il successo...

14 foto

Pazzi di Kimi: i messaggi social dopo il Mondiale

kimi campione

Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo 2026 al termine del Gran Premio del Messico. Un...

21 foto

"Leggenda": il trionfo di Kimi sulle prime pagine

FORMULA 1

Le prime pagine di casa nostra e di tutto il mondo danno ampio spazio al trionfo del pilota...

18 foto

Antonelli campione, le FOTO della festa in Messico

GIOIA KIMI

Dopo il GP del Messico, l'entusiasmo travolge il Circuito di Kimi: centinaia di tifosi si sono...

20 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    La MAPPA INTERATTIVA delle vittorie di Kimi

    IL CAMMINO

    Il cammino di un predestinato: la mappa del trionfo iridato di Kimi Antonelli: 10 tappe chiave, 9...

    Kimi si commuove per il nonno: "Sarebbe fiero"

    il ricordo

    Kimi Antonelli non ha nascosto le proprie emozioni nella conferenza stampa subito dopo la...

    Wolff scatenato per Kimi: balla i Ricchi e Poveri!

    made in italy

    La festa per il trionfo di Kimi Antonelli a Città del Messico è stata molto 'made in Italy': a un...