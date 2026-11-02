Kimi Antonelli, dalle amicizie alle passioni: il campione di F1 fuori dalla pista

Anche se ha appena conquistato il titolo di Campione del Mondo della Formula 1, Kimi Antonelli resta un ragazzo come tanti altri. Fuori dalla pista, il 20enne italiano vive le tradizionali sfide dei suoi coetanei (come l'ottenimento della patente di guida), si gode le sue amicizie e si diverte con le sue passioni. Venite con noi alla scoperta di Kimi Antonelli e delle curiosità che dovreste conoscere su di lui

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT