Kimi Antonelli, dalle amicizie alle passioni: il campione di F1 fuori dalla pista
Anche se ha appena conquistato il titolo di Campione del Mondo della Formula 1, Kimi Antonelli resta un ragazzo come tanti altri. Fuori dalla pista, il 20enne italiano vive le tradizionali sfide dei suoi coetanei (come l'ottenimento della patente di guida), si gode le sue amicizie e si diverte con le sue passioni. Venite con noi alla scoperta di Kimi Antonelli e delle curiosità che dovreste conoscere su di lui
- Nonostante abbia vinto il titolo di Campione del Mondo di Formula 1, Kimi Antonelli resta un ragazzo di 20 anni, con le sue passioni e le sue amicizie.
- La sua spontaneità e il suo carattere non sono cambiati per niente con l'ingresso nel mondo della F1, e forse hanno avuto un peso decisivo nella conquista del Mondiale.
- Freddo e calcolatore in pista, semplice e divertente fuori: conosciamo l'altro lato di Kimi Antonelli, quello che i riflettori hanno inquadrato poco finora.
- A gennaio 2025, Kimi Antonelli raggiunge uno dei grandi obiettivi della vita di un neo-maggiorenne: l'ottenimento della patente.
- Conseguita a San Marino (luogo in cui Kimi vive dal 2024), la patente non è stata un gioco da ragazzi per Antonelli, che di lì a poco sarebbe diventato un pilota di F1: un errore all'esame teorico (anche i piloti possono sbagliare) e qualche difficoltà iniziale con il cambio manuale e le frecce, come raccontato dalla sua esaminatrice. Alla fine, però, Antonelli ha ottenuto la licenza di guida.
- Sempre nel 2025, un altro banco di prova temuto da tutti i coetanei di Antonelli: l'esame di maturità. Kimi lo sostiene all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, liceo in cui ha scelto l'indirizzo Rim, Relazioni internazionali e marketing.
- Per la prima prova, Kimi sceglie di scrivere un tema di attualità, mentre il colloquio orale avviene prima di partire per l'Austria, dove avrebbe corso il GP di Formula 1. Un connubio tra gare e impegni scolastici che Antonelli è riuscito a gestire al meglio.
- La quinta liceo coincide, per Kimi, con il primo anno alla guida della Mercedes, in Formula 1.
- L'idea di diventare un pilota di successo non fa dimenticare ad Antonelli le sue origini e le sue amicizie, infatti Kimi decide di invitare tutta la sua classe, la 5^ G dell'Istituto Salvemini, ad assistere al Gran Premio di Imola, la gara di casa per Kimi e i suoi amici. Un'esperienza indimenticabile per la classe, che vive una gita da sogno.
- Chi non ha mai vissuto l'emozione di scendere in strada per festeggiare una vittoria della propria squadra del cuore o della Nazionale? Anche Kimi Antonelli non è da meno.
- Nel 2025, quando il Bologna ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, Antonelli si è messo in macchina, da grande tifoso rossoblù, e ha festeggiato suonando all'impazzata il clacson e salutando i suoi compagni di tifo, persone comuni unite ad Antonelli dalla gioia per la vittoria della loro squadra.
- Da buon emiliano, la cucina è un punto cardine nella vita di Kimi Antonelli, che appena può non resiste ad un buon piatto di pasta.
- Dopo essere tornato in Italia in seguito al GP di Cina di quest'anno (la sua prima vittoria in F1), ad esempio, Kimi racconta ai giornalisti presenti cosa avrebbe fatto appena arrivato a casa: "La prima cosa che farò sarà mangiare un po' di tagliatelle…".
- Dopo il successo di Monza, invece, Kimi onora una promessa fatta in precedenza mangiando gli spaghetti dentro al trofeo del vincitore.
- Il passato sui kart non lascia mai Antonelli, che torna sui piccoli mezzi a quattro ruote appena ne ha la possibilità, e il suo animo competitivo lo porta a sfidare chiunque...
- Dopo il successo di Monza, infatti, Kimi ha trascorso una giornata al kartodromo di Franciacorta, seguito dai nostri Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio. Il pilota Mercedes non si è fatto problemi a sfidare i due ad una gara sui kart, riservando anche qualche critica al loro stile di guida...
- Nella casa di un campione del mondo di Formula 1, non può mancare un sofisticatissimo simulatore con cui Kimi può esercitarsi durante i momenti liberi.
- Triplo schermo, sedile e tastiera personalizzata per un'esperienza il più immersiva possibile, con la possibilità di scegliere tra diversi tipi di macchine da guidare: Antonelli può allenarsi (e divertirsi) al massimo livello possibile.
- Ogni tanto, i videogiochi possono servire anche come semplice svago per Antonelli, che sui social ha mostrato delle intense sfide con amici alla PlayStation, non per forza limitandosi a titoli motoristici (in questo caso, l'avversario è il suo personal trainer Sergi Avila).
- Ad Antonelli non piace solo sfrecciare in pista a bordo della sua Mercedes, ma anche divertirsi con l'acqua. Nell'estate del 2026, Kimi ha deciso di ricaricare le pile in Costa Smeralda: tra le varie attività, Antonelli ha postato sui social i suoi giri in surf e sulla moto d'acqua, oltre ai tuffi da uno yacht.
- In altre occasioni, come durante la tappa in Malesia, Kimi si è concesso anche un giro in un parco acquatico con il suo team, esaltandosi sugli scivoli.
- La passione per le moto e le sue origini emiliane non possono portare Antonelli lontano dal ranch di Tavullia.
- Qui Kimi fa la conoscenza con tutti i piloti della VR46 Academy, creata e gestita da Valentino Rossi: oltre al 'Dottore', Kimi stringe amicizia, tra gli altri, anche con Nicolò Bulega e Andrea Migno.
- Tra i frequentatori del Ranch c'è anche Mattia Pasini, opinionista e commentatore tecnico di Moto3 e Moto2 per Sky Sport. Proprio durante un weekend di gara per le moto, Kimi ha fatto una sorpresa a Pasini.
- Con in corso le Pre-qualifiche della Moto3 a Barcellona, Antonelli ha videochiamato Pasini, che ha risposto in diretta con Rosario Triolo, dando vita ad un bel momento di televisione. Un'ulteriore dimostrazione della simpatia di Kimi e della sua passione per le due ruote.
- Marco Bezzecchi è sicuramente il pilota dell'Academy con cui Kimi ha legato maggiormente, ancor prima che Antonelli diventasse un pilota di Formula 1. I due, pur separati da 7 anni e mezzo di età, hanno cominciato a frequentarsi dentro e fuori dal Ranch, strigendo una solida amicizia.
- Nel 2026, i due si sono fatti spesso visita a vicenda nei paddock italiani.
- Durante il GP d'Italia al Mugello, Antonelli assiste alla gara sostenendo l'amico. Al momento della vittoria di Bezzecchi, è stato proprio Kimi ad avere l'onore di sventolare la bandiera a scacchi sul traguardo.
- Bezzecchi ricambia la visita presentandosi nel box Mercedes a Monza, festeggiando da vicino i successi e il grande impatto di Kimi nel suo GP di casa.
- Un altro grande amico di Kimi Antonelli è Jannik Sinner: dopo essersi conosciuti durante le Atp Finals del 2025, i due hanno stretto un forte legame, valorizzato dai grandi successi nei loro rispettivi campi.
- A dicembre 2025, il primo incontro in pista durante il weekend del GP di Abu Dhabi: Kimi accompagna Jannik in un giro del tracciato di Yas Marina a bordo di una Mercedes AMG-GT e risponde alle domande del tennista, interessato a conoscere tutti i segreti di guida del suo amico.
- La stima tra due dei migliori sportivi italiani attualmente in circolazione non è mai cambiata e, a marzo 2026, è arrivato il primo messaggio pubblico di Jannik per Kimi dopo una sua partita.
- Al termine della finale di Indian Wells, vinta contro Danil Medvedev, Jannik scrive "Grande Kimi!!" sul vetrino protettivo di una telecamera. Sinner si complimenta con Antonelli, fresco vincitore in Cina della prima gara in carriera di Formula 1.