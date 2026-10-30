Un viaggio fotografico sessione per sessione dentro e fuori la pista per vivere il weekend di Kimi Antonelli al GP del Messico. Dalla tensione della lotta iridata all'Autodromo Hermanos Rodríguez, dove il pilota ha a disposizione il secondo match point per laurearsi campione del mondo, fino al ritorno in abitacolo dopo l'indisposizione che lo aveva costretto a saltare il media day del 29 ottobre. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

ANTONELLI CAMPIONE IN MESSICO: LE COMBINAZIONI