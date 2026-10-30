F1, Kimi Antonelli al GP Messico: 2° match point, tutto il racconto verso il titolo
Un viaggio fotografico sessione per sessione dentro e fuori la pista per vivere il weekend di Kimi Antonelli al GP del Messico. Dalla tensione della lotta iridata all'Autodromo Hermanos Rodríguez, dove il pilota ha a disposizione il secondo match point per laurearsi campione del mondo, fino al ritorno in abitacolo dopo l'indisposizione che lo aveva costretto a saltare il media day del 29 ottobre. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Tra l'atmosfera festosa del Foro Sol e la tensione del secondo match point mondiale, la nostra gallery racconta passo dopo passo il fine settimana messicano di Kimi Antonelli. Dagli scatti nel paddock al ritorno in pista dopo il forfait per indiscrezione nel media day del 29 ottobre, le immagini per catturare ogni istante dell'attesa per l'incoronazione iridata.
- Il forfait di giovedì e i dubbi della vigilia - l'assenza di Kimi Antonelli dal media day di giovedì 29 ottobre a causa di un'improvvisa indisposizione aveva fatto trattenere il fiato a tifosi e addetti ai lavori, spegnendo temporaneamente i riflettori del paddock sull'attesa del grande evento. Ma è tutto ok!
- Il secondo match point Mondiale - l'Autodromo Hermanos Rodríguez fa da teatro alla prima grande occasione iridata per Kimi Antonelli; ecco la matematica e le combinazioni esatte che potrebbero consegnare al pilota italiano il titolo di campione del mondo già in questo weekend messicano.
- Rombo dei motori e la ripresa - Smaltiti i problemi fisici, l'attenzione si sposta interamente sull'asfalto in vista della prima sessione di prove libere. I box sono pronti, la tensione sale e il fine settimana entra finalmente nel vivo tra adrenalina e sogni mondiali. Il via della prima sessione alle 19.30 in diretta su Sky.
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy