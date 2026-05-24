F1, i team che hanno vinto più gare dall'ultimo successo Ferrari
Era il 27 ottobre del 2024 quando Carlos Sainz vinse il Gran Premio del Messico in quella che, almeno finora, è stata l'ultima vittoria della Ferrari in Formula 1. Ma da quel momento, quali sono i team che hanno ottenuto più successi? Scopriamolo insieme. Il Mondiale è in Canada: il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Lando Norris: 8 vittorie
- Oscar Piastri: 7 vittorie
- George Russell: 4 vittorie
- Kimi Antonelli: 3 vittorie
- Max Verstappen: 10 vittorie
- McLaren: 39 podi
- Mercedes: 20 podi
- Red Bull: 17 podi
- Ferrari: 14 podi
- Alpine: 2 podi
- Williams: 2 podi
- Sauber: 1 podio
- Racing Bulls: 1 podio