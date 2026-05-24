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F1, i team che hanno vinto più gare dall'ultimo successo Ferrari

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Era il 27 ottobre del 2024 quando Carlos Sainz vinse il Gran Premio del Messico in quella che, almeno finora, è stata l'ultima vittoria della Ferrari in Formula 1. Ma da quel momento, quali sono i team che hanno ottenuto più successi? Scopriamolo insieme. Il Mondiale è in Canada: il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

F1, GP CANADA E RISCHIO PIOGGIA: LE NEWS SUL METEO LIVE

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