Era il 27 ottobre del 2024 quando Carlos Sainz vinse il Gran Premio del Messico in quella che, almeno finora, è stata l'ultima vittoria della Ferrari in Formula 1. Ma da quel momento, quali sono i team che hanno ottenuto più successi? Scopriamolo insieme. Il Mondiale è in Canada: il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

F1, GP CANADA E RISCHIO PIOGGIA: LE NEWS SUL METEO LIVE