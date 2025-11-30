Offerte Black Friday
Piastri campione F1 2025 se al GP Abu Dhabi… classifica e combinazioni

sfida mondiale

L'australiano è terzo nella classifica piloti a -16 punti daI leader del Mondiale Norris e può ancora vincere il titolo la prossima settimana ad Abu Dhabi. Qui le combinazioni. Il fine settimana di Yas Marina è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 5 al 7 dicembre

NORRIS CAMPIONE SE... - VERSTAPPEN CAMPIONE SE...

Il Mondiale di Formula 1 2025 si deciderà ad Abu Dhabi. Il finale è infatti tutto ancora da scrivere con ben tre piloti in lotta, tra cui Oscar Piastri. Il pilota McLaren, dopo il secondo posto nella gara in Qatar (in cui era partito dalla pole position), è a -16 punti dal leader del Mondiale Norris e può tentare il sorpasso decisivo in quel di Abu Dhabi (in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 5 al 7 dicembre). Ecco le possibili combinazioni che permetterebbero all'australiano di vincere il suo primo Mondiale di F1.

Max a -12, Piastri a -16: classifiche del Mondiale

Piastri campione ad Abu Dhabi se...

  • Vince e Norris chiude 6° o peggio (con Verstappen in qualsiasi posizione)
  • Chiude 2°, Norris 9° o peggio e Verstappen 4° o peggio

