Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il GP Qatar
Clamoroso nel Mondiale: la vittoria di Verstappen a Losail riapre completamente i giochi, con Max a soli 12 punti da Norris, con Piastri a -16 dal compagno. Si deciderà tutto tra una settimana a Yas Marina. La F1 chiude la stagione ad Abu Dhabi dal 5 al 7 dicembre: live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen vince a Losail e riapre il Mondiale: Piastri è 2°, Norris è 4°.
- Si deciderà tutto ad Abu Dhabi, con Lando che ora ha 12 punti su Max e 16 sul compagno della McLaren.
- Sul podio anche Sainz, 3°.
- Più dietro le Ferrari, con Leclerc 8° e Hamilton 13°.
- Ecco come cambiano le classifiche dopo la gara
- McLaren 800 punti *
- Mercedes 459
- Red Bull 426
- Ferrari 382
- Williams 137
- RB 92
- Aston Martin 80
- Haas 73
- Kick Sauber 68
- Alpine 22