Verstappen campione F1 2025 se al GP Abu Dhabi… classifica e combinazioni

sfida mondiale

Dopo la vittoria in Qatar, è ancora tutto aperto per il Mondiale piloti. Max Verstappen è a -12 punti da Norris. Qui le possibili combinazioni che garantirebbero all'olandese la vittoria del titolo ad Abu Dhabi. Il fine settimana di Yas Marina è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 5 al 7 dicembre

NORRIS CAMPIONE SE... - PIASTRI CAMPIONE SE...

Max Verstappen ci prova. Dopo un'altra grandissima prestazione e la vittoria nella gara in Qatar, in cui partiva dalla terza posizione, il pilota Red Bull si avvicina a Lando Norris in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1. Max è infatti ora a soli 12 punti dal leader del Mondiale e sogna il suo quinto titolo in carriera. Un obiettivo che l'olandese può ancora raggiungere la prossima settimana, nell'ultima gara dell'anno ad Abu Dhabi (in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 5 al 7 dicembre).

Max a -12, Piastri a -16: classifiche del Mondiale

Verstappen campione ad Abu Dhabi se...

  • Vince e Norris chiude 4° o peggio
  • Chiude 2° e Norris 7° o peggio
  • Combinazioni considerando Piastri sempre dietro a Max

