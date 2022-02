25/25 Instagram @scuderiaferrari

2021-2022: LECLERC-SAINZ. Tutto da scrivere il romanzo dell'attuale "coppia rossa". La stagione 2021 è stata quella del rodaggio, ora sono pronti ad accelerare per il Mondiale 2022, dove ci si attende finalmente una Ferrari in grando di lottare pe rla vittoria. Tra loro una grande sintonia, ingrediente in più per una Ferrari che vuole tornare ad essere protagonista.