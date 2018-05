Monte Carlo, tutto il meglio del GP: highlights

In una gara dove nessuno ha fatto errori, e quindi i sorpassi sono stati ancor meno frequenti del solito, per non dire praticamente inesistenti, lo spettacolo lo ha assicurato il solito Verstappen, partito in ultima posizione dopo l'incidente nelle qualifiche e risalito fino al nono posto. Ha divertito il pubblico con i suoi duelli con le Renault di Sainz e Hulkenberg. Così il nuovo 'principe' di Monaco è Ricciardo, al secondo successo dell'anno dopo quello in Cina, mentre per la Red Bull è stata la gara numero 250 in Formula 1. Tra due settimane in Canada tenterà di replicare.