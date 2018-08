PIT STOP #15 - 22.08.18 🇧🇪

Ehi!!! Siete ancora in vacanza?!? Dai, è tempo di ricominciare. Le moto hanno già ripreso da un po’, la serie A è ripartita... manca solo la F1! 🏎

Pronti?! ⏰ Io non vedo l’ora. È un po’ come quando andavo a scuola, aspettavo tanto le vacanze ma poi, il rientro era ancora più emozionante! Ritrovare amici, sorrisi, sfide, era sempre la sensazione più bella!

⛱Come hanno vissuto le vacanze i piloti, grazie ai social, lo sappiamo (certo, ci sono poi i più riservati dei quali non è dato sapere), allenamento, famiglia, divertimento e relax. Immagino, però, che anche per loro la voglia di tornare sia immensa.

Pensate a Vettel e i suoi 24 punti di svantaggio. Ad Hamilton e i suoi 24, di vantaggio. Recuperare e capitalizzare. Obiettivi opposti ma quantomai determinanti.

Ricciardo e l’addio alla Red Bull. Quanta voglia avrà di dimostrare che forse avrebbero dovuto tenerselo stretto? Prenderà il posto di Sainz in Renault che a sua volta prenderà quello del suo idolo in McLaren.

Obiettivo per Carlos far capire al mondo che può essere il dopo Alonso. E Fernando? Ha dato il suo addio alla F1 ma di sicuro vorrà lasciare ancora il segno.

E poi, ci sono ancora 12, dodici (😱), sedili che non hanno un padrone. Insomma, ci sarà da divertirsi. Con le chiacchiere, i gossip, le nostre notizie dal paddock ma soprattutto quelle che arriveranno dalla pista. Perché chi ama i motori non vede l’ora che sia venerdì per cercare di capire chi occuperà il trono di Spa! 👑

Noi, come sempre, ci vediamo giovedì alle 15 per la conferenza dei piloti e alle 17 con Jacques Villeneuve in pit lane per la nostra pitwalk😘