Un pit stop anticipato e un team radio che sottolinea che qualcosa non va. Il primo GP della stagione di Sebastian Vettel con la Ferrari SF90 può essere sintetizzato così. Un quarto posto che, dopo tanta attesa e speranza, lascia l'amaro in bocca al team ed ai tifosi. Ma serve calma e ottimismo, del resto è solo la prima gara della stagione e il successo di Bottas (Mercedes) ha tutto il tempo per poter essere ribaltata a favore della Rossa. Di sicuro, però, a Maranello c'è da lavorare parecchio prima del secondo round in Bahrain per capire se i problemi di Melbourne hanno origine nella difficoltà di gestione delle gomme (gialla) o se c'è qualcosa di più. Alla partenza del GP, Hamilton rallenta all’improvviso e Bottas lo passa. Leclerc quasi riesce a mettere la freccia su Verstappen, ma il ruota a ruota con Vettel gli impone di non azzardare e tenere il quinto posto. Hamilton davanti a Vettel, con il tedesco che si ferma presto per il primo e inaspettato pit stop; l’inglese fa altrettanto e subito dopo porta ai box la W10. E' forse il momento chiave della gara di Vettel che, complici problemi con le gomme evidenziati da lui stesso nel post gara, non è mai stato in lizza per la vittoria.

Giro 15, il pit stop di Vettel

Al termine del giro numero 15, Vettel è stato il primo dei piloti di testa ad effettuare la sosta: sulla SF90 sono state montate le gomme gialle e Seb è rientrato in 6^ posizione, alle spalle di Grosjean (Haas).

Giro 43, il team radio

Al giro 43, un altro episodio importante nella gara del ferrarista. Vettel non riesce a rendersi conto del perché il suo ritmo sia così lento e chiede via radio a Riccardo Adami, il suo ingegnere: "Perchè siamo così lenti?”. La risposta del muretto: "Al momento non lo sappiamo". Come detto a fine gara anche Vettel parlerà di problemi con le gomme, resta però un dubbio. Un dubbio che in Bahrain dovrà essere allontanato.