Ha fatto bene Mercedes a coprire con Hamilton la strategia Ferrari con Vettel?

La scelta fatta dal muretto Mercedes è stata completamente errata. Hamilton, al momento della sosta di Vettel, aveva un vantaggio di 3,8 s sul pilota della Ferrari, quindi, il team anglo-tedesco aveva tutto il tempo per compiere una scelta più razionale. Fin dai primi intertempi realizzati da Vettel con mescola fresca si capiva che le possibilità di subire un undercut erano praticamente nulli visto che, Hamilton, pur con gomme usate, girava su tempi addirittura migliori rispetto a quelli della Rossa. Pit stop anticipato che ha costretto il pilota inglese a rallentare il suo ritmo per salvaguardare le gomme e solo nel finale, quando Verstappen si era portato in coda, lo ha accelerato pur non riuscendo a raggiungere i livelli di Bottas.

Cosa è successo alla Ferrari SF90?

Una domanda a cui è molto difficile dare una risposta visto che all’interno del Team dovranno analizzare dettagliatamente i dati per cercare di dare una spiegazione alle opache prestazioni della SF90. Da quello che si è visto dall’esterno sicuramente il setup non era corretto e la vettura soffriva di un forte sottosterzo a centro curva. Sottosterzo che non sono stati in grado di risolvere nonostante l’utilizzo dell’ala anteriore con i flap regolati alla massima incidenza. Anche i dati del GPS dimostrano che il sottosterzo è stato uno dei fattori chiavi delle opache prestazioni visto che la Rossa perdeva tantissimo tempo nei confronti della Mercedes nelle curve più lente come curva 1, 3 e 13. Velocità bassa in curva che ha avuto delle forti ripercussioni anche nei rettifili e questo lo possiamo vedere osservando le velocità massime che per la Ferrari sono state piuttosto basse. Velocità basse che sono dipese pure dal non riuscire a sfruttare a pieno il potenziale della Power Unit anche se il team ed i piloti hanno cercato di smentire a più riprese questa ipotesi.



Analizzando i dati a nostra disposizione e ascoltando i team radio tra pilota e muretto si è scoperto che, fin dall’inizio della gara, Leclerc e Vettel hanno utilizzato esclusivamente la mappatura numero 5 e 6 che, solitamente, è quella che risparmia maggiormente la Power Unit. Entrando più nel dettaglio sembra che il problema principale sia da ricercare nel gruppo turbocompressore che è stato fatto lavorare a velocità piuttosto contenute per evitare problemi di affidabilità. Questo fattore oltre a diminuire la pressione di sovralimentazione e quindi una minor potenza dall’endotermico ha una forte ripercussione sul recupero dell’energia elettrica tramite MGU-H. Minor energia che si ripercuote sia sui tempi sul giro sia a livello di consumo di carburante, infatti, nell’ultima parte di gara sia Vettel che Leclerc sono stati costretti a fare fuel saving. Un altro “indizio” di questo possibile problema lo si ha osservando le marce utilizzate dai piloti nella seconda parte di gara. L’ottava marcia non viene mai utilizzata e sembra che questo sia una cosa voluto per tenere alto il numero dei giri del turbocompressore in modo da recuperare più energia sfruttando MGU-H.

Vediamo se, grazie ai dati raccolti, la Ferrari riuscirà a risolvere o limitare tutti questi problemi per la gara del Bahrain dove, la Power Unit, sarà fondamentale. Se così non sarà il fine settimana nel deserto sarà piuttosto difficile per il team di Maranello. Se invece ci riusciranno la SF90 tornerà a lottare ad armi pari con la Mercedes per la pole position e per la vittoria in gara.

Come è stato il fine settimana della Red Bull?

Per la Red Bull è stato un fine settimana molto strano con Verstappen che è riuscito a regalare il primo podio alla Honda nell’era ibrida e con Gasly che non è riuscito a portare a punti la sua vettura. La nuova vettura di Milton Keynes si è dimostrata molto più solida in gara rispetto alla qualifica anche se, Mercedes, è sembrata essere su un altro pianeta. Il telaio della RB15 sembra essere piuttosto buono e anche Honda sembra aver fatto dei progressi a livello di potenza. Miglioramenti che potremo osservare in miglior modo in Bahrain e Cina dove, la potenza della Power Unit, è molto importante nei tempi sul giro.